De Mos fileert Vlap: "Het is een soort vakantie voor hem"

RSC Anderlecht telde afgelopen zomer acht miljoen euro neer voor Michel Vlap, maar hij komt tot dusver niet uit de verf bij de Belgische topclub.

De van sc overgenomen aanvallende middenvelder is zijn basisplaats inmiddels kwijt en Aad de Mos vraagt zich af of de miljoenen wel goed heeft besteed aan de 22-jarige Vlap.

De Fries speelde zich vorig seizoen in de kijker bij diverse clubs uit het binnen- en buitenland. Met zijn zestien doelpunten was hij een gewilde speler en hij koos uiteindelijk voor Anderlecht.

Volgens De Mos heeft Vlap zijn goede seizoen mede te danken aan Sam Lammers, de spits die door aan Heerenveen verhuurd werd.

"Vlap was een jongen die in de combinatie met Sam Lammers goed was. Je moet altijd naar duo's kijken", aldus De Mos tegenover Het Belang van Limburg.

"Dat heeft Kompany ook onderschat. Vlap heeft in Heerenveen een boerenjaar gehad waarin alles lukte. Ik noem dat casinogeluk. Ik wil het in het tweede jaar zien als de druk erop komt. Dan laten ze het vaak afweten, zoals Vlap."

"Die heeft dan ook nog een heel irritante vader erbij, die alles op sociale media zet. Zo kinderachtig", vervolgt De Mos, die Vlap ziet als 'een verwende jongen'.

"Zijn tasje wordt gedragen. Vader en moeder komen mee naar Brussel om eten voor hem te koken. Het is soort vakantie voor hem."

"Eerlijk gezegd vond ik het een goede speler, maar niet iemand die acht miljoen waard was. Eerder categorie drie miljoen. Maximaal."

Vlap kwam dit seizoen in dertien competitiewedstrijden tot twee doelpunten.