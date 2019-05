De Mos adviseert Ajax: "Verdubbel zijn salaris, je moet hem houden"

De kans bestaat dat Hakim Ziyech zondag voor het laatst namens Ajax in de Johan Cruijff ArenA speelde.

De buitenspeler geniet belangstelling van meerdere clubs uit het buitenland, maar volgens Aad de Mos moet alles in het werk stellen om een vertrek van Ziyech te voorkomen. De analist deelde zondagavond bij Rondo grote complimenten uit aan de smaakmaker van de ploeg van Erik ten Hag.

"Ik neem mijn petje af voor Ziyech. Wat hij vandaag gedaan heeft, is niet normaal", zei de lyrische tafelgast over de gewonnen wedstrijd tegen (4-1). "Het was echt nodig, want Riechedly Bazoer was aan het bikkelen en maakte gemene overtredingen. In de 31ste minuut gaf Ziyech ook even zijn visitekaartje af en pakte hij Bazoer bij de zijlijn aan. Daarna kwam hij met zo'n mooie pass op Klaas-Jan Huntelaar. Ik zou hem een dubbel salaris geven. Je moet hem absoluut houden."



Wim Kieft denkt dat Ziyech wel oren zal hebben naar een transfer. De Marokkaans international heeft weliswaar nog een contract tot medio 2021, maar volgens de oud-spits zijn de buitenlandse competities voor hem aantrekkelijker dan de . "Er ligt elders natuurlijk altijd een uitdaging. Hoe je het ook wendt of keert: dit elftal heeft het geweldig gedaan en het is niet waarschijnlijk dat ze dit volgend jaar weer doen, omdat het gros van de spelersgroep gaat vertrekken."



"Het is maar net of je en tot de top rekent", reageerde De Mos. "Ik niet, dan zou ik bij Ajax blijven. Als het , of zou zijn... Maar die komen niet." Kieft: "Die competities zijn wel veel interessanter dan de Eredivisie en ik denk dat die spelers ook zo denken." Ziyech, dit seizoen goed voor 16 doelpunten en 12 assists in 28 competitieduels, kreeg in september 2018 overigens al een verbeterd contract: de duur werd niet verlengd, maar hij ging wel aanzienlijk meer verdienen.