De mogelijke route van Ajax op weg naar een Champions League-finale

Ajax weet dat het in de kwartfinale van de Champions League aantreedt tegen Juventus, maar hoe ziet de weg eruit als de Amsterdammers blijven winnen?

In Nyon werd vrijdagmiddag gekoppeld aan bij de laatste acht van de . Dat belooft een pittige tweestrijd te worden, want beide ploegen vochten zich in de achtste finale knap terug van een achterstand. Ajax verloor in eigen huis met 1-2 van en zette dat in de return recht in Spanje: 1-4. Juventus leverde een soortgelijke krachttoer door een 2-0 uitnederlaag tegen in eigen huis weg te poetsen: 3-0.

Op woensdag 10 april neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen de Italiaanse kampioen en op dinsdag 16 april volgt de return in Turijn. Trainer Erik ten Hag ziet kansen, al is Juventus wat hem betreft wel de duidelijke favoriet met al hun ervaring en spelers als Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Mario Mandzukic. "Maar Ronaldo is gehaald om ze van de frustratie van het maar niet winnen van de Champions League af te kunnen helpen. De Champions League is hun doel dit jaar. Aan ons om dat te dwarsbomen", aldus de oefenmeester.

Maar wat als het lukt? Wie zijn dan de mogelijke volgende tegenstanders en met wie moet in de eventuele eindstrijd worden afgerekend om de sensatie van de eeuw te bewerkstelligen? Het speelschema biedt duidelijkheid en Goal zet het netjes op een rij:

Welke clubs kan Ajax treffen in de halve finale van de CL?

Bij de loting in Nyon is ook direct een indeling gemaakt voor de halve finales, die worden gespeeld in de week van 30 april en 1 mei. Een week later volgen de returns en de winnaar van het tweeluik tussen Ajax en Juventus neemt het op tegen de sterkste van het duo tegen .

In dat Engelse onderonsje komt de tweede halve finalist en op voorhand lijkt City de favoriet te zijn. De ploeg van Pep Guardiola gaat aan kop in de Premier League, waar Tottenham Hotspur als nummer drie een achterstand van liefst dertien punten heeft. De onderlinge wedstrijd werd in oktober 2018 bovendien ook gewonnen door de Citizens: 0-1.

Welke clubs kan Ajax treffen in de finale van de CL?

Als we nog verder vooruit kijken en Ajax van zowel Juventus als de winnaar van Manchester City tegen Tottenham Hotspur wint, komt het in de finale uit tegen de sterkste ploeg uit de andere helft van het schema. Daarin zitten ook de nodige grote namen: , , en .

In de kwartfinale treffen Barcelona en United elkaar, terwijl Liverpool en de Portugese kampioen ook onderling uit zullen maken wie door mag naar de halve eindstrijd. Op voorhand lijken Barcelona en Liverpool de te kloppen ploegen, maar dit seizoen zit vol verrassingen, dus pas op 7 mei kunnen we een eindconclusie maken over de finalist uit deze speelhelft.

De finale wordt in ieder geval op 1 juni gespeeld in het stadion van Atlético Madrid, het Wanda Metropolitano, wat plaats biedt aan 68.000 toeschouwers.