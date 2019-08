De meest romantische transfer van de zomer - AS Roma-legende De Rossi staat voor Boca Juniors-debuut

De WK-winnaar stelde zijn pensioen uit om zijn droom na te streven om de Copa Libertadores te winnen met de Argentijnse grootmacht.

Als een voetballer het einde van zijn carrière nadert, is de laatste beslissing die hij moet maken het podium dat hij kiest voor zijn laatste kunsten. Sommigen, zoals Francesco Totti of Ryan Giggs, blijven trouw aan de club waar zij opgroeiden vanaf de eerste dag en zingen uit waar het allemaal begon.

Anderen kunnen ervoor kiezen om een divisie lager te gaan spelen in een poging om hun carrière een paar jaar te verlegen. Voor Zuid-Amerikaanse grootheden is er een emotionele thuiskomst, zo gold voor Diego, Gabriel Milito, Carlos Tévez of Maxi Rodríguez. Er is ook het vooruitzicht van een enorme zak geld in China of het Midden-Oosten, waar het gebrek aan niveau wordt gecompenseerd door de aangeboden astronomische lonen.

Weinigen kiezen er echter voor om de sprong in het diepe te maken zoals Daniele De Rossi dat deze zomer heeft gedaan. De legende van en WK-winaar tekende een contract bij de Argentijnse grootmacht , versmaadde de gegarandeerde miljoenen om aan de slag te gaan in een van de hardste, intense voetballanden ter wereld.

Het kan soms moeilijk zijn om, ondergedompeld zoals we zijn in een zee van gewetenloze zaakwaarnemers, contracten die nauwelijks het papier waard zijn waarop ze zijn geschreven en gladde commerciële deals, een stukje romantiek te vinden in het voetbal. De Rossi laat echter zien dat er nog wat magie en schoonheid in het spel zit.

Het avontuur van De Rossi in Argentinië begint in de nacht van dinsdag op woensdag op een van de meest intrigerende manieren. De stad La Plata speelt gastheer voor Boca's wedstrijd tegen Almagro in de laatste 32 van de Copa Argentina. De Italiaan zal het opnemen tegen een groep veteranen, jonge en hoopvolle spelers die graag voor een grote schok willen zorgen.

Zijn Superliga-debuut volgt waarschijlijk zondag in het Bombonera tegen Aldosivi. Het stadion zal alleen open zijn voor thuisfans vanwege het zes jaar durende bezoekersverbod vanwege knokpartijen tussen georganiseerde hooligan-groepen. Zelfs die beperking is vaak niet genoeg om problemen te voorkomen. Dit ervaarde Boca afgelopen november toen hun coach werd belaagd door projectielen gegooid door -fans op weg naar het Monumental. River werd op hun beurt belaagd in 2015 tijdens een beruchte pepperspray-aanval binnen het Bombonera door toedoen van een Xeneize-supporter.

Als dat feit De Rossi een voorsproefje geeft van de instabilieit en moeilijkheden in Argentinië, kwam er maandag nog een: de lokale valuta devalueerde met meer dan 25 procent in enkele uren en de aandelenmarkten stortten met meer dan 30 procent is dankzij niets meer dan het resultaat van de primaire presidentsverkiezingen van de vorige dag.





Waarom zou De Rossi dan afzien van een rustig, lucratief dienstverband richting zijn pensionering om vrolijk in het hol van de leeuw rond te wandelen? Zijn relatie met Nicolás Burdisso, een voormalig teamgenoot van AS Roma en huidig voetbaldirecteur van Boca, was logisch gezien van cruciaal belang om deze transfer af te ronden. Maar er was een ander, minder tastbaar motief voor de elegante middenvelder, de kans om de stap die bijna geen Europeaan heeft durven nemen om naar Zuid-Amerika te trekken en het continent te veroveren.

"Degenen die me het beste kennen, zagen meteen dat alle wegen mij onvermijdelijk naar Boca leidden", zei de 36-jarige enthousiast in een interview met de officiële website van de club. "Zelfs toen ik dacht dat ik ergens anders heen zou gaan, was het uiteindelijk altijd Boca."

"Het winnen van een groot toernooi hier zou echt de kroon op mijn carrière zijn, een ongelooflijke droom."

Nadat hij eind juni als held werd onthaald in Buenos Aires, heeft De Rossi geen tijd verspild om zich in zijn nieuwe omgeving te vestigen. Verplichte reizen naar de beroemde steakhouses van de stad en andere lokale bezienswaardigheden zijn enthousiast gevolgd door de lokale pers, terwijl Boca-fans wild werden door zijn ontmoeting met clublegende Diego Maradona.

"De man is een multimiljonair, hij verdiende twaalf miljoen euro per jaar bij Roma en nu komt hij naar ons land, waar mensen zouden moorden voor een paar schoene", vertelde Diego op zijn gebruikelijke onnavolgbare stijl na die ontmoeting.

"Hij zei dat hij kwam omdat hij me in mijn box zag tijdens een wedstrijd die we speelden in de Copa Libertadores of tegen River Plate."

De vermelding van River is verre van toevallig voor dit verhaal. De druk op Boca om hun eerste Libertadores te winnen sinds 2007 is groter dan ooit dit seizoen. Dit komt voort uit hun vernederende nederlaag in 2018 door toedoen van hun aartsrivaal in de omwaarschijnlijke omgeving van Madrid.

Naast De Rossi voegden ook de Argentijnse international Eduardo Salvio en het Venezolaanse talent Jan Hurtado zich bij de selectie in de voorbereiding, net als de komst van Alexon MacCallister op huurbasis van . Zoals het lot zou willen, zouden overwinningen voor zowel Boca als River in hun kwartfinales van de Copa kunnen zorgen voor nog een continentale Superclásico. Het zal niet minder dan een kwestie van leven en dood zijn voor een plek in de laatste vier.

Wanneer de Italiaan spreekt van een 'groot toernooi', is het de Libertadores die hij in gedachten heeft. De verleiding van romantiek van de beroemde oude trofee deed hem beslissen om de halve wereld over te reizne naar Buenos Aires en hij wil gebruikmaken van de aangeboden gelegenheid. "Ik ben gemotiveerd door het voetbal en door de passie die ik voel wanneer ik serieus voetbal speelt. Dit is een club waarmee ik op een uitstekend niveau kan spelen, net zoals ik het leuk vind."

De wedstrijd van dinsdag op woensdag tegen het kleine Almagro is het eerste hoofdstuk van wat een van de meest aangrijpende voetbalverhalen van 2019 wordt, terwijl De Rossi probeert de harten van Boca's supporters te veroveren en voor eens en voor altijd een einde wil maken aan het lange wachten op een Copa-eindzege. Zijn overdracht heeft misschien de meeste aandacht gehad en behoort zeker niet tot de meest lucratieve in deze transferperiode, maar gekeken naar pure romantische aantrekkingkracht zullen weinigen het in de zomer evenaren.