"De Ligue 1 niet uitdagend? Kijk dan eens naar Liverpool!"

Paris Saint-Germain blijft de standaard bepalen in Frankrijk, maar Angel Di Maria vindt de kritiek op het niveau van de Ligue 1 onterecht.

Di Maria weerspreekt de verhalen dat de Franse competitie te voorspelbaar is. De -aanvaller verwijst daarbij naar de dominantie van in de Premier League om zijn punt kracht bij te zetten.

Jürgen Klopp's ploeg is momenteel ongenaakbaar in Engeland en heeft een voorsprong van liefst 22 punten op de nummer twee .

Niemand komt zelfs maar in de buurt van Virgil van Dijk & Co, zoals ook de Parijzenaars nu al bijna niet meer te achterhalen zijn in Frankrijk.

De ploeg is met een gat van 12 punten op nummer 2 op weg naar de derde titel op rij en de zevende sinds de steenrijke eigenaar in 2012/13 instapte.

Die dominantie zorgt voor denigrerende opmerkingen over de Franse competitie, maar Di Maria vindt het oneerlijke kritiek.

De Argentijns international werd geïnterviewd door Ligue 1 en stelt het als volgt. "Het is enorm veranderd. Ik denk dat het ieder jaar uitdagender wordt."

"Elke seizoen worden de ploegen sterker. Ik zal niet zeggen dat ze in mijn eerste twee seizoenen hier zwak waren, maar de tegenstand was zeker niet zo goed als nu."

"Beetje bij beetje wordt de competitie sterker, lastiger om te winnen. De teams hebben een manier ontdekt om tegen ons te spelen. Coaches broeden op een plan om tegen PSG, Marseille en Lyon aan te treden. Dat helpt de competitie verbeteren."

"Veel mensen zeggen dat de competitie zwakker is dan andere, maar kijk eens naar Engeland. Liverpool heeft een straatlengte voorsprong en als wij half zo ver voor staan, is de competitie niet goed?! Er zijn hier minder grote namen, maar de competitie is heel uitdagend."

Di Maria draagt met zijn klasse bij aan de dominantie van PSG en de Argentijn geeft aan dat hij een geboren winnaar is.

"Ik houd niet van verliezen, echt niet. Ik wil winnen, winnen, winnen... Ik denk dat me dat heeft geholpen om te staan waar ik nu sta. Altijd vooruit kijken."

"Altijd als ik een wedstrijd verlies of zelfs maar teleurstellend gelijk speel, doet dat pijn. We werken de hele week om te winnen, winnen, winnen en als het dan niet lukt, valt dat vies tegen."

Voelt succes op zijn 31e nog net zo lekker als in zijn jongere jaren? Di Maria: "Minstens zo goed. Winnen is een uniek gevoel. Het houdt je gemotiveerd, geeft vertrouwen en maakt dat ik nog harder wil werken. Winnen is essentieel."