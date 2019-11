De Ligt ziet 'grootste concurrent' bij afwezigheid nieuwe dreun krijgen

Juventus begint woensdagavond zoals aangekondigd zonder Matthijs de Ligt aan de uitwedstrijd in de Champions League tegen Lokomotiv Moskou.

De Nederlandse centrumverdediger kampt met lichte enkelklachten en wordt centraal achterin vervangen door Daniele Rugani. Dat is een nieuwe dreun voor Merih Demiral: de international van Turkije gold lang als de grootste concurrent van De Ligt bij , maar wordt voor de tweede keer op rij bij diens afwezigheid gepasseerd ten faveure van Rugani.

Dat Juventus vanavond zonder De Ligt zou aantreden tegen Lokomotiv Moskou, was dinsdag al bevestigd door trainer Maurizio Sarri. De verdediger van het hield lichte enkelklachten over aan de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen (0-1) en is uit voorzorg achtergebleven in Italië, zo liet Sarri doorschemeren op een persconferentie. De Ligt was tegen Torino nog zeer belangrijk voor Juventus, door het enige doelpunt van het duel voor zijn rekening te nemen.

Lees beneden verder

De verwachting in Italië was dat De Ligts positie centraal achterin zou worden overgenomen door Demiral, maar Sarri geeft de voorkeur aan Rugani. Laatstgenoemde speelde precies een week geleden ook al in de competitiewedstrijd tegen Genoa (2-1 overwinning), toen De Ligt rust kreeg. Aan het begin van dit seizoen leek Demiral de grootste concurrent van De Ligt, maar de Turk lijkt inmiddels in de pikorde voorbij gestreefd door Rugani, die vanavond naast Leonardo Bonucci staat.

Opstelling Lokomotiv Moskou : Guilherme; Rybus, Höwedes, Corluka, Ignatyev; Krychowiak, Barinov, Zhemaletdinov; João Mário; Eder, Miranchuk

Opstelling Juventus : Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuaín, Ronaldo