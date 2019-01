"De Ligt? We sluiten voor niemand de deur"

Barcelona is naar eigen zeggen niet in de markt voor Matthijs de Ligt. Dat meldde clubpresident Josep Maria Bartomeu maandagavond.

"De Ligt? We sluiten voor geen enkele voetballer de deur, al speelt er momenteel niets", verzekerde de sportbestuurder tegenover Mundo Deportivo. "Maar als er wat zou spelen, dan zouden we dat ook niet bekendmaken."



Ofschoon Barcelona en De Ligt van elkaar gecharmeerd zijn, vormen zaakwaarnemer Mino Raiola én de financiële situatie van de club forse obstakels. Raiola onderhoudt geen goede relatie met de Spaanse club en zijn financiële eisen vallen evenmin in de smaak. Het winnen van de strijd om de handtekening van Frenkie de Jong voor minimaal 75 en maximaal 86 miljoen euro betekent bovendien dat het transferbudget van Barcelona voor 2019/20 al op is. Alleen via uitgaande transfers kan Barcelona zich nog een of meerdere aankopen permitteren.



"De Jong? Ik hoop dat hij twaalf of dertien seizoenen bij ons blijf", vervolgde Bartomeu, die vorige week met een klein gezelschap van Barcelona-bestuurders naar Amsterdam toog om zich definitief van de zomerse komst van de Oranje-international te verzekeren. "We wilden De Jong al langere tijd. Het is een zeer goede voetballer. Hij voetbalt anders en past perfect bij onze speelstijl. We zijn verplicht om ons op de toekomst voor te bereiden, al is De Jong een voetballer voor het heden", benadrukte de de preses.



"Barcelona heeft jonge voetballers als Ousmane Dembélé, Jean-Clair Todibo en Arthur gehaald. We zijn bezig om een elftal voor de toekomst te smeden." Bartomeu sprak ook over het heden, met name over Jordi Alba en Ernesto Valverde. Beiden komen vaak in het nieuws inzake hun contractsituatie. "Ik wil dat beiden blijven. Ik weet zeker dat Ernesto nog een derde seizoen bij ons aan de slag gaat en wat Jordi betreft, dat weet hij ook, wil ik dat hij nog eens voor vijf seizoen bijtekent en zijn loopbaan bij ons afsluit."