De Ligt: "Voor mijn gevoel was die eerste meer een penalty dan de tweede"

Ajax versloeg Excelsior zaterdag met 6-2, mede door een rake strafschop. Matthijs de Ligt vond dat hij ook een penalty had mogen krijgen.

Dusan Tadic mocht van elf meter aanleggen na een duel tussen Ryan Koolwijk en De Ligt. Als het aan de aanvoerder van had gelegen, had hij eerder in de wedstrijd echter ook al een penalty gekregen. De verdediger ging in de eerste helft naar de grond na een duel in het strafschopgebied, maar arbiter Pol van Boekel zag hier geen strafschop in.



"Ik blok mijn man, waardoor Klaas (Klaas Jan Huntelaar, red.) vrij kwam. Iemand anders dekte mij en hij trok me naar achteren voor mijn gevoel. Ik kon niks meer doen, dus ging ik naar de grond. Voor mijn gevoel was het een 100 procent penalty, maar de scheidsrechter vond het te licht. Dat is zijn keuze, dus dat moeten we respecteren", reageerde hij na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.



In de tweede helft had De Ligt meer 'geluk' toen Koolwijk in het vijandelijke strafschopgebied tegen de voet van de verdediger trapte. Van Boekel leek ook dit incident eerst ongemoeid te laten, maar wees na raadpleging van de VAR uiteindelijk toch naar de stip: "Ik vond de eerste meer een strafschop dan de tweede, maar ik tik de bal omhoog en hij schiet tegen mijn voet aan. Ik heb pijn, dus ik ga naar de grond. Niet eens om een penalty te forceren, maar ik voelde wel gewoon iets."



De Ligt was na afloop van de ruime zege tevreden met het resultaat en vond dat zijn ploeg een 'prima' wedstrijd heeft gespeeld. Hij was echter wel kritisch op de twee tegendoelpunten die Ajax moest incasseren tegen de Kralingers: "Dat is zonde en onnodig. Het zijn toch twee goals die je minder hebt op je doelsaldo. Het is onnodig, maar met 6-2 kun je op zich wel tevreden zijn."