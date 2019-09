De Ligt verwijst concurrent weer naar bank en kan borst natmaken

Matthijs de Ligt keert dinsdagavond terug in de basis bij Juventus voor de uitwedstrijd tegen Brescia.

De Nederlandse centrumverdediger verwijst Merih Demiral weer naar de reservebank, nadat laatstgenoemde afgelopen weekeinde tegen Hellas Verona (2-1 overwinning) een kans in de basis kreeg.

Verder ontbreekt Cristiano Ronaldo vanwege fysieke klachten bij . Bij Brescia begint Mario Balotelli voor het eerst dit seizoen in de basis. De Italiaanse spits zal vermoedelijk de nodige duels gaan uitvechten met De Ligt.

Nadat De Ligt in de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen in de basis was begonnen, zat de voormalig Ajacied afgelopen zaterdag tegen Hellas Verona negentig minuten op de bank.

Demiral kreeg de kans van trainer Maurizio Sarri, maar wist die niet volledig te pakken, mede door een strafschop te veroorzaken. De international van Turkije werd daarna aangepakt door de Italiaanse media en zit nu weer op de bank.

Juventus moet het tegen Brescia wel stellen zonder Ronaldo. De Portugese vedette kampt met klachten aan het dijbeen en is buiten de wedstrijdselectie gelaten. Op het middenveld krijgt Aaron Ramsey opnieuw het vertrouwen van Sarri.

De middenvelder uit Wales begon tegen Hellas Verona voor het eerst in de basis en wist toen direct te scoren. Een andere zomeraanwinst, Adrien Rabiot, begint vanavond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Juventus.

Opstelling Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena, Rômulo; Balotelli, Donnarumma

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala