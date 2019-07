De Ligt 'verrast': "Natuurlijk wordt het lastig om een basisspeler te worden"

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste week in dienst van Juventus achter de rug.

De negentienjarige verdediger speelde mee in de oefenwedstrijden tegen (2-3 nederlaag) en (1-1). In gesprek met Tuttosport geeft De Ligt te kennen dat hij het niveau bij hem verrast heeft.

"Ik ben heel blij met mijn teamgenoten, ze zijn heel vriendelijk. Iedere dag kan ik van hen leren. Er lopen heel veel ervaren spelers rond, dus dat is heel prettig. Ik ben verrast door het niveau van iedereen hier. Ze zijn enorm gefocust en niemand valt erbuiten, omdat alle individuen heel sterk zijn. Natuurlijk wordt het lastig om een basisspeler te worden tussen al deze sterke spelers, maar ik zal mijn best doen", geeft De Ligt aan. Hij wordt ook gevraagd naar het onderonsje met Cristiano Ronaldo na de -finale tegen Portugal (1-0 nederlaag).

"Cristiano was niet de belangrijkste factor om voor Juventus te kiezen. Er zijn verschillende redenen dat ik heb besloten om het aanbod te accepteren. Het is natuurlijk leuk als een grote speler als hij zoiets tegen je zegt, maar het heeft me echt niet overgehaald", vervolgt de jonge verdediger, voor wie Juventus een bedrag van 75 miljoen euro overmaakt naar . "Ik ben pas net bij Juventus, dus ik denk niet aan clublegendes. Het is duidelijk dat er flinke verwachtingen zijn, maar daar houd ik me niet mee bezig."

"Ik leef in het heden en probeer me iedere dag te verbeteren. We zien daarna wel wat er gebeurt. Ik weet niet of we de beste verdediging ter wereld hebben, maar we hebben goede spelers en we proberen allemaal voor onze plek te vechten. Er kunnen slechts twee spelers in het centrum van de verdediging spelen. Ik weet niet of we de beste selectie ter wereld hebben", concludeert De Ligt.

Juventus werkt vrijdagmiddag in Seoul een oefenwedstrijd af tegen Team K-League, een elftal dat bestaat uit spelers uit de Zuid-Koreaanse competitie.