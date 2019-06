De Ligt verklapt 'plan': "Daar werk ik zeker driemaal per week aan"

Matthijs de Ligt was donderdagavond met zijn doelpunt van grote waarde voor het Nederlands elftal.

De negentienjarige verdediger kopte in de tweede helft de 1-1 tegen de touwen, nadat hij in de eerste helft een strafschop had veroorzaakt waaruit Marcus Rashford de 0-1 maakte. Het was niet voor het eerst dat De Ligt met het hoofd vanuit een hoekschop scoorde.

"Ik was bij die fout al bezig met het vervolg, dat had ik niet moeten doen", aldus een schuldbewuste De Ligt. Bij het juichen na de gelijkmaker leek de mandekker zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn fout in de eerste helft. Toen Oranje in de tweede helft een hoekschop mocht nemen, ging de -verdediger mee naar voren. Net als tegen , en Duitsland scoorde hij ook tegen Engeland vanuit een corner. "Ja, ik vind het altijd wel leuk als er weer een corner is. Dan denk ik: daar komt-ie weer", zegt hij lachend in gesprek met het Algemeen Dagblad.



"Ik weet dat ik goed in de lucht ben. Als de bal goed is, kan ik van heel veel spelers winnen. Die bal van Memphis (de 1-1 tegen Engeland, red.) was dit keer goed", vervolgt De Ligt, die volgens ploeggenoot Frenkie de Jong veel werkt aan zijn sprongkracht. "Daar werk ik zeker driemaal per week aan. Mijn timing wordt steeds beter. En we maken een plan. We blokken een tegenstander, deze keer deed Donny van de Beek dat. Dan krijg je net de tijd en ruimte om te kunnen scoren."