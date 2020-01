De Ligt verdwijnt na twee basisplaatsen op rij weer naar de reservebank

Matthijs de Ligt heeft geen basisplaats in het bekerduel met AS Roma.

De Oranje-international stond in de voorbije twee wedstrijden aan de aftrap bij , maar moet het treffen met de Romeinen nu vanaf de reservebank bekijken.

Daniele Rugani en Leonardo Bonucci vormen het centrale duo van la Vecchia Signora. Bij de bezoekers heeft Justin Kluivert wel een basisplaats.

Merih Demiral raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen (1-2), waarin De Ligt als invaller binnen de lijnen kwam. In Rome maakte de Oranje-international een goede indruk, evenals in de wedstrijden tegen (4-0 zege) en (2-1 zege).

Desondanks heeft trainer Maurizio Sarri nu besloten om De Ligt buiten zijn basiself te laten ten faveure van Rugani. Overigens had Rugani, die in de eerste seizoenshelft amper aan spelen toekwam, vorige week in de bekerwedstrijd tegen Udinese ook een basisplaats; toen bleef Bonucci buiten de eerste elf.

Gianluigi Buffon verdedigt het doel van Juventus, terwijl Danilo en Alex Sandro samen met Bonucci en Rugani de defensie vormen Adrien Rabiot, Miralem Pjanic en Rodrigo Bentancur spelen op het middenveld, terwijl de voorste linie bestaat uit Douglas Costa, Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo.

Het betekent dat ook Paulo Dybala, die de laatste weken in een uitstekende vorm verkeert, op de reservebank begint. Kluivert verschijnt bij AS Roma wel aan de aftrap.

De Nederlandse aanvaller kan dit seizoen bij de Romeinen geregeld op een basisplaats rekenen en was tot dusver in negentien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. Juventus en AS Roma strijden vanaf 20.45 uur in het Allianz Stadium om een plaats in de halve finale van de .

Opstelling Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuaín en Ronaldo.

Opstelling AS Roma: Pau López, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert en Kalinic.