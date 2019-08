De Ligt verbaasd na kritiek uit eigen land en wijst naar gesprek met Sarri

Matthijs de Ligt zat tijdens de eerste competitiewedstrijd van Juventus tegen Parma (0-1 winst) negentig minuten op de bank.

De verbazing op sociale media was groot, terwijl de Oranje-international naar eigen zeggen niet verrast was. De talentvolle verdediger had rekening gehouden met een aanpassingsperiode. De kritiek die hij kreeg na zijn reservebeurt raakt hem net, al leest hij het wel, zo geeft hij aan in een interview met De Telegraaf. "En eerlijk gezegd verbaast die me. Mijn reserverol past gewoon in het proces van een jonge jongen die naar een Europese topclub gaat."

Trainer Maurizio Sarri koos vorige week zaterdag voor het vertrouwde duo Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Laatstgenoemde raakte deze week echter geblesseerd aan zijn knie en moet onder het mes, waardoor hij voorlopig aan de kant staat. Het is nu de beurt aan De Ligt, zo schrijven de Italiaanse kranten zaterdag. In het interview, dat voor de blessure van Chiellini werd afgenomen, gaat De Ligt in op een gesprek dat hij voerde met Sarri voordat hij gepresenteerd werd bij . "Hij gaf aan dat de eerste maand qua spelen en trainen een hele omslag voor me zou worden. Dat is het volgens hem namelijk voor elke verdediger die met hem werkt. Daarom maak ik me ook niet druk om mijn reserverol tegen . Ik merk dat het elke dag beter gaat, dat ik fitter en sterker word."

De Ligt ziet bij zichzelf nog veel ruimte voor verbetering, ook op fysiek gebied. Tijdens de medische keuring kwam namelijk ook zijn fysieke potentie aan het licht. "De scan duurde anderhalf uur en zelfs mijn gebit werd geïnspecteerd. Het boeiendst vond ik dat ze ook konden zien wat mijn fysieke potentie is", vertelt de twintigjarige verdediger. "De conclusie verbaasde me in positieve zin, want bij mij zit er nog heel veel groei in. Dat is fijn om te horen, omdat je dan weet dat keihard werken zal worden beloond. Ze zeggen op hoeveel procent je zit en willen samen met jou naar de honderd procent."

Bij Juventus wordt op een andere manier getraind dan bij , zo merkt De Ligt. De nadruk wordt veel meer gelegd op het tactische aspect. "Zowel verdedigend als aanvallend worden de automatismen erin geslepen, terwijl bij Ajax de nadruk op het positiespel lag. Dat deden we twee keer per dag. Nu besef ik dat het positiespel dat we in de slotfase van het seizoen bij Ajax in wedstrijden op de mat legden bizar was, echt ongelooflijk goed. Dat was onze kracht. Bij Juventus is iedereen juist heel erg gefocust op de teamdiscipline, op de onderlinge afspraken. Alles wordt tot in detail besproken", vertelt De Ligt.

Hij merkt ook overeenkomsten met Ajax. "In principe is het verdedigen niet veel anders dan in Nederland. We hebben met Maurizio Sarri een trainer die ook verdedigend de hoge lijn speelt en opbouw van achteruit wil, dus het is niet zo dat ik niet meer mag inschuiven. Dat verlangt hij juist wel en is hetgeen ik bij Ajax altijd heb gedaan", aldus De Ligt, die naar verwachting zaterdagavond tegen in de basis staat.