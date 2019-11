De Ligt start tegen Atlético Madrid; Higuain wordt geslachtofferd

Matthijs de Ligt start dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Atlético Madrid.

De verdediger kampte met schouderklachten na het competitieduel met Atalanta (1-3) en leek een twijfelgeval. Maurizio Sarri voegde de Nederlander desondanks toe aan de wedstrijdselectie en laat hem ook aan het startsignaal verschijnen.

Sarri laat Gonzalo Higuain op de bank: de aanval wordt gevormd door Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde maakt zijn rentree. Danilo, Blaise Matuidi en Aaron Ramsey stonden in Bergamo niet in de basis. Douglas Costa, Alex Sandro en Adrien Rabiot ontbreken vanwege divers blessureleed.

is na vier speeldagen al verzekerd van overwintering in de . Het team van Sarri verzamelde tien punten in de duels met Atlético (2-2), (3-0) en Lokomotiv Moskou (2-1 en 1-2). De groepsfase wordt met een uitwedstrijd tegen Bayer afgesloten. Juventus kan vanavond de koppositie in Groep D opeisen.

Atlético moet zich nog zien te plaatsen voor de knockout-fase van de Champions League. Het team van Diego Simeone staat op zeven punten en heeft Bayer als serieuze concurrent. Het team van Peter Bosz komt op zes punten als dinsdagavond van Lokomotiv Moskou wordt gewonnen. Atlético sluit de groepsfase af met een thuisduel met Lokomotiv.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo en Dybala.