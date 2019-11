De Ligt start in 4-3-1-2-systeem zonder Cristiano Ronaldo

Matthijs de Ligt start zaterdagmiddag in de Serie A-wedstrijd tussen Atalanta en Juventus.

De Nederlander vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de defensie. De Nederlandse basisinbreng bij de thuisploeg is eveneens maximaal, met Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens. De ontmoeting in Bergamo gaat om 15:00 uur van start.

De defensie wordt gevormd door Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, De Ligt en Matteo De Sciglio, met Wojciech Szczesny op doel. Op het middenveld nemen Sami Khedira, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur plaats. In de aanval moeten Gonzalo Higuain en Paulo Dybala voor de doelpunten zorgen, met Federico Bernardeschi er vlak achter.

De Sciglio is zodoende de vervanger van de geblesseerde Alex Sandro, terwijl Cuadrado de voorkeur boven Danilo krijgt. Door de absentie van niet okselfrisse Cristiano Ronaldo kiest Sarri voor een driehoek met Bernardeschi, Higuain en Dybala.

leed dit seizoen nog geen enkele nederlaag in welke competitie dan ook. Het team van Sarri won elk van de laatste vier officiële wedstrijden. In de laatste twaalf duels van de Turijnse club in alle competities, slaagde alleen Lecce erin om een nederlaag af te wenden: 1-1.

Atalanta is juist hard toe aan een overwinning: na de 7-1 zege van de club uit Bergamo op volgden drie gelijke spelen en een nederlaag in alle competities. Het team van trainer Gian Piero Gasperini neemt momenteel een vijfde plaats in de in, met tien punten minder dan koploper Juventus.

Opstelling Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Higuain en Dybala.