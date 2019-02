De Ligt staat voor jubileumduel: "Nu al beter dan Virgil van Dijk"

Matthijs de Ligt speelt woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord zijn honderdste officiële wedstrijd voor Ajax.

De negentienjarige aanvoerder van de Amsterdammers wordt door voormalig topverdediger Jaap Stam gezien als een speler die het in zich heeft om de Europese top te halen. Hij kent de centrumverdediger vanuit zijn tijd bij Ajax en was toen al diep onder de indruk van de kwaliteiten van de toenmalig jeugdspeler. Ook oud-verdediger Rinus Israel geeft hoog op van de Ajacied. "Ik denk dat hij van het niveau Virgil van Dijk is. Al vind ik hem nu al beter", aldus de 76-jarige oud-international in een interview met De Telegraaf.

Israel omschrijft De Ligt als een speler met de juiste instelling. De oud-speler van onder meer Feyenoord prijst de verdedigende kwaliteiten van de Ajacied, maar ziet nog wel een verbeterpunt: "Hij moet aan de bal wat behendiger worden", aldus Israel. "Al mag ik dat eigenlijk niet zeggen, want ik was nou niet bepaald een verdediger die een tegenstander twee of drie keer uitspeelde."



Stam maakte De Ligt korte tijd mee als trainer van Jong Ajax. "Toen vroegen ze aan me: wat vind je van die De Ligt? Dat weet ik nog heel goed, dat was met Dennis Bergkamp. Toen zei ik: nou, ik heb hem één of twee keer gezien, maar ik kan je nu al vertellen, die is in bepaalde aspecten van het vak verdediger nu al verder dan degenen die nu achterin spelen in het eerste elftal", aldus de trainer van PEC Zwolle. "Toen was hij volgens mij vijftien of zestien jaar."



Toen Joël Veltman vorig seizoen zijn vaste basisplaats kwijtraakte, werd De Ligt aangewezen als de nieuwe aanvoerder. Stam vindt dat De Ligt zijn rol uitstekend vervult. Hij hoopt dat de mandekker nog meer stappen gaat maken en constanter wordt. "Zodat straks de stap naar het buitenland voor hem nog makkelijker wordt", zegt Stam. "Dat hij moeiteloos kan instappen en er niet een enorm verval komt, wat je bij heel veel spelers wel ziet. Die hebben kortstondig een goede periode, gaan dan naar het buitenland en die zie je nooit meer terug."



De dertienvoudig Oranje-international kan volgens Stam de Europese top halen. "Of hij nu al van dat niveau is? Op basis van de wedstrijden in de Champions League zou je kunnen zeggen van wel, maar ik vind van niet. Want je moet je uiteindelijk bewijzen in de topcompetities. Hij krijgt daarin, met alle respect voor wat er in Nederland rondloopt, veel betere tegenstanders tegenover zich. Dan gaat het erom of hij consequent kan laten zien dat hij heel constant is in zijn manier van voetballen. En brengt hij dat, dan kun je zeggen dat De Ligt Europese top is."