'De Ligt staat ondanks persoonlijke voorkeur derde op prioriteitenlijst'

Barcelona verzekerde zich vorige maand al van de diensten van Frenkie de Jong en ook ploeggenoot Matthijs de Ligt wordt genoemd bij de Catalanen.

Het Spaanse medium Mundo Deportivobevestigt donderdag dat de jonge verdediger inderdaad in beeld is in het Camp Nou, maar dat de komst van de aanvoerder van Ajax geen absolute prioriteit heeft, daar de ploeg zich liever op andere posities versterkt met het aanwezige budget.

De Ligt zou zelf een overstap naar de Catalaanse topclub wel zien zitten. De negentienjarige stopper is zich ervan bewust dat Gerard Piqué aankomend seizoen waarschijnlijk eerste keus blijft, dat andere clubs meer voor hem willen betalen en dat zaakwaarnemer en adviseur Mino Raiola hem liever bij een andere club onder zou willen brengen. De Ligt wil echter graag naar Barcelona en zou het ook als een pluspunt zien om samen te kunnen blijven spelen met De Jong.



Barça betaalt Ajax echter al 86 miljoen euro voor De Jong en gaat ervan uit dat er voor De Ligt een soortgelijk bedrag op tafel moet worden gelegd. De club wil zich aankomende zomer nog op twee andere posities versterken en heeft de komst van de Oranje-international daarom volgens bovengenoemde sportkrant op een laag pitje gezet. De koploper van LaLiga zou namelijk van mening zijn dat het aantrekken van een nieuwe spits en een back-up van Jordi Alba, zodra hij zijn contract heeft verlengd, van groter belang is dan de komst van De Ligt.



Antoine Griezmann is door zijn geschatte transfersom van 120 miljoen voorlopig geen optie, maar Barça gaat verwacht dat er voor een nieuwe goaltjesdief hoe dan ook minstens 60 miljoen neergelegd zal moeten worden. De club beschikt met Piqué, Samuel Umtiti, Clément Langlet en Jean-Clair Todibo daarnaast voor aankomend seizoen al over vier opties voor de twee posities centraal achterin en lijkt daardoor voorlopig voorzien. Thomas Vermaelen keert aankomende zomer overigens waarschijnlijk terug naar de Premier League, terwijl de kans dat de koopoptie in de huurovereenkomst voor Jeison Murillo gelicht wordt minimaal is.