'De Ligt speelt nog altijd grote rol in renovatieplannen Real Madrid'

Real Madrid legde vorige week vijftig miljoen euro neer om Éder Militão los te weken bij FC Porto en volgens Marca komt daar nog een verdediger bij.

Matthijs de Ligt geldt als de favoriet in het Santiago Bernabéu, aldus het medium. De beleidsbepalers van Real zagen de jonge aanvoerder van onlangs tweemaal aan het werk in de tegen hun eigen ploeg en zijn daarbij helemaal overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de verdediger. De Ligt is echter ook in beeld bij onder meer , en Paris Saint-Germain en de Champions League-houder heeft daarom Milan Skriniar van en Kalidou Koulibaly van als alternatieven geïdentificeerd.



De huidige nummer drie van LaLiga is naast een centrale verdediger ook op zoek naar een nieuwe linksback en versterkingen voor op het middenveld en in de aanval. Voor de positie linksachterin zijn onder meer -verdediger Marcos Alonso, José Luis Gayà van en Álex Grimaldo van in beeld, terwijl naast deze Spanjaarden ook David Alaba van hoog op de lijst staat.



Voor de rol van wat meer controlerende middenvelder komen naar verluidt Sergej Milinkovic-Savic ( ), Thiago Alcântara (Bayern München) en Miralem Pjanic ( ) in aanmerking. Paul Pogba staat eveneens op de lijst en de sterspeler van zou een nieuwe Gálactico kunnen worden. Real is daarnaast ook op zoek naar een aanvallende middenvelder en overweegt om Christian Eriksen en Eden Hazard weg te halen bij respectievelijk en Chelsea. Pablo Sarabia ( ) en Suso ( ) gelden daarnaast als Spaanse opties, terwijl ook de talenten Nicolò Zaniolo ( ) en Kai Havertz ( ) zich in de kijker hebben gespeeld.



Marca verwacht dat ondanks al deze potentiële aanwinsten pas echt de portemonnee getrokken gaat worden voor een nieuwe spits. Kylian Mbappé, Neymar (beiden Paris Saint-Germain) en Tottenham-aanvaller Harry Kane staan volgens de Spaanse sportkrant bovenaan het verlanglijstje. Als deze topaankopen niet haalbaar lijken, worden onder meer Mauro Icardi (Internazionale), Pierre-Emerick Aubameyang ( ) en Luka Jovic ( ) gezien als eventuele alternatieven.