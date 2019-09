De Ligt reageert op De Telegraaf: "Een vier zal nu het hoogste zijn"

Matthijs de Ligt keert met een goed gevoel terug naar Juventus.

De Oranje-international boekte met het twee overwinningen op Duitsland (2-4) en Estland (0-4). De centrumverdediger is blij met de resultaten. "We gingen deze week in om zes punten te halen en dat hebben we gedaan", aldus De Ligt, die ook in gaat op de rapportcijfers van De Telegraaf.

Oranje won door doelpunten van Ryan Babel (twee), Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. "Als je uit met 0-4 wint dan doe je het goed. Het was op papier een mindere tegenstander, maar een paar jaar geleden speelde het Nederlands elftal hier nog met 2-2 gelijk", aldus De Ligt tegenover Veronica Inside. "Dat je zes punten pakt is perfect, dan ga je met een goed gevoel terug naar je club. De volgende wedstrijd is tegen Noord-Ierland, dat wordt een uitdaging."

Op 10 oktober staat de thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland op het programma en drie dagen later komt Wit-Rusland op bezoek. De komende weken gaat bij De Ligt het vizier weer op zijn club. Of hij na zijn tegenvallende debuut bij twee goede wedstrijden met Oranje nodig had? "Ja, maar ik denk dat als je zo'n debuut maakt dat niemand daar blij mee is."

"Natuurlijk debuteer je liever anders, maar uiteindelijk win je van de nummer twee. En nu win je twee keer met het Nederlands elftal en dat is heel belangrijk."

Tot slot gaat De Ligt nog in op de cijfers van De Telegraaf na de wedstrijd tegen Duitsland. Ondanks de overwinning werden de spelers door rapporteur Adri van Tiggelen beoordeeld met veel zessen. "Ik heb wel iets gehoord, ja. Het hoogste cijfer was een zes, dus ik denk dat nu het hoogste een vier zal zijn", aldus de Juventus-verdediger. "Cijfers worden altijd gegeven, het is alleen maar leuk om te zien."