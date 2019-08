De Ligt prijst Ronaldo: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, het is bizar"

Matthijs de Ligt heeft in zijn eerste weken bij Juventus een goede band opgebouwd met Cristiano Ronaldo.

De Portugese aanvaller liet na de -finale tussen Nederland en Portugal al weten dat hij de verdediger graag naar Turijn zou zien komen. Volgens De Ligt is Ronaldo 'benaderbaar' en is hij buiten het veld 'echt een heel aardige gozer'.

De Ligt merkt dat hij veel kan leren van Ronaldo. "Wat ik vooral heel knap vind, is hoe hij zijn fans tegemoetkomt. Want de gekte die ik ervaar, heeft hij keer duizend. Als hij in Azië één stap buiten zette, sprongen de mensen bijna letterlijk op hem", vertelt De Ligt in gesprek met De Telegraaf.

"Het ging zo ver dat mensen via de kleinste luikjes en de nooduitgangen van het hotel naar binnenkwamen om maar een glimp van hem op te vangen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, het is bizar. Dat hij desondanks alle tijd voor de mensen neemt, is ook een les voor mij. Soms denk je: nu even niet. Maar het is een kleine moeite, waarmee je fans zo'n groot plezier kunt doen. We hebben veel aan hen te danken."

De twintigjarige verdediger probeert zich zo snel mogelijk aan te passen aan het leven in Italië. "Ik heb vijf keer in de week anderhalf uur Italiaanse les, maar het kan altijd gekker", zegt de Oranje-international met een lach. "Mijn vriendin Annekee heeft elke werkdag drie uur les."

"We willen ons gewoon zo snel mogelijk aan ons nieuwe land aanpassen. Het is ideaal dat ik iemand bij me heb, bij wie ik me heel fijn voel. Ik heb mijn vriendin, die tevens mijn beste maatje is, bij me. En dat zorgt voor rust en stabiliteit", aldus De Ligt.