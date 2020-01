De Ligt oogst lof voor 'wonderbaarlijke ingreep': "Niets kwam hem voorbij"

Juventus wist zondagavond op bezoek bij AS Roma met 1-2 te winnen. Matthijs de Ligt kwam als invaller binnen de lijnen.

De Ligt begon aanvankelijk op de reservebank, maar moest door het uitvallen van Merih Demiral met een knieblessure al snel binnen de lijnen komen. De Oranje-international maakte overwegend een positieve indruk op de Italiaanse media.

De Corriere della Sera geeft De Ligt een 6,5 voor zijn optreden tegen . "Hij moest snel ontdooien na een maand aan de kant te hebben gestaan: positief", schrijft de krant. Calciomercato geeft de Nederlandse verdediger dezelfde beoordeling. "De laatste keer dat hij basisspeler was, was ook in Rome tegen ."

"De Ligt kwam in het veld voor Demiral en zat onmiddellijk in de wedstrijd, waardoor niets hem voorbij kwam. Hij is groeiende."

"Hij kwam verlegen het veld op, maar redde de overwinning met een wonderbaarlijke ingreep op Dzeko in de slotfase van de wedstrijd", stelt Fantamagazine, dat De Ligt ook een 6,5 toekent. Goal, Juventus24 en TuttoJuve komen tot dezelfde beoordeling. "Hij werd in deze wedstrijd al snel voor de leeuwen gegooid, waardoor het centrale duo van eerder dit seizoen hersteld werd", schrijft het laatstgenoemde medium. “Hij was beslissend met twee ingrepen bij Dzeko."

Calcionews24, Stadionews en Sky Italia geven De Ligt een 6, terwijl Tuttomercatoweb hem een half punt hoger toekent. "Hij kwam er goed in, ondanks dat hij koud was en het al een tijd geleden was dat hij had gespeeld. Er zaten kleine foutjes in en zijn wijde armen zijn een karaktertrek van zijn postuur", zo klinkt het. Demiral, die De Ligt afgelopen weken op de reservebank hield, krijgt overigens een iets betere beoordeling en wordt door La Gazzetta dello Sport als 'top' aangehaald.

"In het stadion waar De Ligt zijn basisplaats kwijtraakte, beleefde Demiral een intense avond. Hij excelleerde met een doelpunt, maar beleefde een tegenvaller met de knieblessure", schrijft de roze sportkrant.

De meeste Italiaanse media, onder wie de Corriere della Sera en Calciomercato, beoordelen Demiral met een 7. "Niet alleen het doelpunt, maar ook een aantal belangrijke ingrepen", stelt Calciomercato. "Zijn omstandigheden zullen de komende dagen bekeken moeten worden."