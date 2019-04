De Ligt ontkracht gerucht: "Dus zo goed ingevoerd zijn ze niet"

Matthijs de Ligt wordt in de Spaanse media de laatste weken steeds vaker in verband gebracht met een overstap van Ajax naar Barcelona.

De Oranje-international is meer dan eens op de voorpagina van El Mundo Deportivo verschenen, maar daar hecht hij weinig waarde aan. De Ligt benadrukt na de 2-5 overwinning op dat er momenteel niets speelt. Volgens de Spaanse krant zou een overstap dichtbij zijn. De Ligt, die ook wordt gelinkt aan clubs als en , helpt de geruchten de wereld uit.

"Ik weet niet of je dat zo'n goede krant kunt noemen. Ze schrijven al een tijdje over mij, maar ik speel nog steeds bij . Dus zo goed ingevoerd zijn ze niet", aldus de Ajax-aanvoerder tegenover Veronica Inside. "Wat er speelt? Op dit moment niets. Ik speel bij Ajax, we hebben gewonnen bij FC Emmen, staan in de finale van de beker en in de kwartfinale van de . Er is genoeg om voor te spelen."



Ondanks een doorlopend contract tot medio 2021 is de verwachting dat De Ligt na dit seizoen vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Mocht het tot een transfer komen, dan denkt de verdediger dat Ajax genoeg kwaliteit in huis heeft om zijn gemis op te vangen. "We hebben genoeg opvolgers: Magállan, Veltman die weer centraal achterin speelt, Perr Schuurs die ook regelmatig speelt bij Jong Ajax en goed is. Als het zover komt dat ik vertrek, zijn er goede opvolgers", aldus De Ligt, die het zaterdag met Ajax opneemt tegen en daarna de voorbereiding start op de dubbele confrontatie met Juventus in de kwartfinale van de Champions League.