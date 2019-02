De Ligt ontgoocheld: "Waar is het Ajax van voor de winterstop?"

Ajax lijkt voor het vijfde seizoen op rij naast de landstitel te grijpen. Door de 1-0 nederlaag bij Heracles Almelo kan PSV zondag uitlopen.

Als de Eindhovense koploper de uitwedstrijd van FC Utrecht wint, is het gat al acht punten. Matthijs de Ligt maakte na afloop van het duel in Almelo een aangeslagen indruk.



Het betekende na het gelijkspel tegen sc Heerenveen (4-4) en het verlies bij Feyenoord (6-2) immers alweer het derde puntverlies voor Ajax in vier duels na de winterstop. "Je staat nu vijf punten achter PSV, met nog een wedstrijd meer gespeeld. Dat hebben we aan onszelf te wijten. Je staat na de winterstop twee punten achter en je geeft het binnen een maand weg. Dat is gewoon heel slecht. We moeten het bij onszelf zoeken", zegt De Ligt voor de camera van FOX Sports .



Bizarre blunde Onana leidt nederlaag Ajax in



De aanvoerder vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. "Als ik wist hoe het kwam, dan konden we er wat aan doen. We hebben in de rust gezegd: jongens waar zijn we? Waar zitten we met ons hoofd? Waar is het Ajax van voor de winterstop? Het is er niet!", vervolgt hij zichtbaar ontgoocheld. "Hoe gaan we de kentering vinden? Het is heel moeilijk aan te geven waar het aan ligt. De scherpte, de frisheid, alles erop en eraan. We worden afgetroefd in de duels, de tegenstander is veel feller, we geven ballen zomaar weg, we zijn slordig", somt De Ligt op.



"Dat vat de wedstrijd van vandaag samen. Dat is het probleem van deze groep. Het is op papier Heracles, maar ook dán moet je laten dat je Ajax bent. We hebben ons laten slachten als makke schapen en dat mag niet. Het is ongelofelijk", besluit de jonge verdediger. Ajax kende door de nederlaag een desastreuze generale repetitie voor het Champions League-duel van woensdagavond met Real Madrid.