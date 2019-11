De Ligt ontbreekt in Juventus-selectie voor Champions League-treffen

Juventus neemt het woensdagavond in Rusland op tegen Lokomotiv Moskou en de Italiaanse grootmacht zal het dan zonder Matthijs de Ligt moeten doen.

La Vecchia Signora laat dinsdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de verdediger wegens fysieke klachten ontbreekt in de wedstrijdselectie.

De Ligt was afgelopen zaterdag met het enige doelpunt in de wedstrijd tegen nog de grote man in zijn eerste Derby della Mole, maar de stopper is niet helemaal ongeschonden uit dat treffen met de buurman gekomen. meldt dat hij een lichte verstuiking in zijn linkerenkel heeft opgelopen en daarom niet af zal reizen naar Moskou.

Voor de Oranje-international wordt het de eerste keer dat hij dit seizoen een -duel mist namens Juventus, aangezien hij in de voorgaande drie wedstrijden tegen , en Lokomotiv telkens de negentig minuten volmaakte. Merih Demiral of Daniele Rugani zal naar alle waarschijnlijkheid zijn plek naast Leonardo Bonucci overnemen.

Juventus gaat momenteel met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden samen met Atlético Madrid aan kop in groep D van het miljardenbal. De wedstrijd tussen de Italianen en Lokomotiv in de RZD Arena zal woensdagavond om 18:55 uur Nederlandse tijd van start gaan.

In de is Juve na elf speelronden koploper met één punt voorsprong op .