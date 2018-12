De Ligt onder de indruk: "Heb niet het idee dat hij daar veel last van heeft"

Matthijs de Ligt heeft een bijzonder jaar achter de rug, waarin hij meerdere individuele prijzen won. De Ajax-verdediger wil zich blijven ontwikkelen.

In gesprek met ELF Voetbal vertelt De Ligt dat hij verschillende verdedigers als voorbeeld neemt. Onder andere Virgil van Dijk, zijn collega bij het Nederlands elftal, verdient lof volgens De Ligt. De Ajacied noemt de stopper van Liverpool 'groot, sterk en snel' en mentaal 'ijzersterk'. "“Als je de duurste verdediger van de wereld bent, dan krijg je onherroepelijk te maken met druk. Maar ik heb niet het idee dat hij daar heel veel last van heeft. Een speler van wie ik zeker wat kan leren.”"



Wat betreft buitenlandse verdedigers heeft De Ligt ook veel bewondering voor Giorgio Chiellini en Sergio Ramos van respectievelijk Juventus en Real Madrid. De Ligt vindt zichzelf het meest op Gerard Piqué van Barcelona lijken. “"Voetballend goed en verdedigend sta ik mijn mannetje, net als hij. Hij was net als ik in de jeugd een middenvelder. Hij is een van mijn voorbeelden.”"



De Ligt stelt dat de speelstijl van Ajax vergelijkbaar is met die van Barcelona, zoals hoog druk zetten, op 'een hoge lijn' verdedigen en veel balbezit hebben. "“Chiellini, om maar een voorbeeld te noemen, is een geweldige verdediger, maar de manier waarop Juventus speelt is toch anders dan Ajax. Dan kijk je in het huidige voetbal toch naar de voorbeelden die dezelfde speelwijze hanteren. Nogmaals, dan heb ik wel wat weg van Piqué.”"