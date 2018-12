De Ligt: "Niet te geloven dat ik in één rijtje sta met Messi en Mbappé"

Matthijs de Ligt is de eerste verdediger die de Golden Boy Award wint in haar zestienjarige geschiedenis en daar is hij maar wat trots op.

De aanvoerder van Ajax kreeg de meeste stemmen van het panel van 35 gerenommeerde voetbaljournalisten uit heel Europa en liet zodoende Trent Alexander Arnold, Justin Kluivert, Patrick Cutrone en Vinicius Junior achter zich bij de laatste schifting. Organisator Tuttosport reikt hem maandagavond de prijs voor grootste talent onder de 21 jaar uit en sprak alvast met de Oranje-international. "Ik ben erg blij en trots dat ik deze trofee heb gewonnen. Vooral als ik kijk naar eerdere winnaars. Het is bijna niet te geloven dat ik in één rijtje sta met Pogba, Mbappé, Messi en Van der Vaart. Geweldig."

De Ajacied hoorde het heuglijke nieuws van spelersmakelaar Mino Raiola en ook de club was al op de hoogte van zijn overwinning. "Ik kan alle eerdere winnaars opnoemen en vooral Messi bewonder ik enorm. Er zijn alleen maar grote spelers die deze prijs hebben gewonnen en hij heeft zo veel gedaan voor het voetbal. Ik was zes jaar toen hij won en nu win ik hem zelf", aldus de trotse De Ligt.

Lees beneden verder

Ook de nummer twee van dit jaar is een verdediger: Trent Alexander-Arnold. De Ligt noemt de back van Liverpool ook een geweldige speler en hij speelde bovendien al een Champions League-finale, iets waar de Ajacied nog slechts kan dromen. Toch troeft de Nederlander ook hem en Justin Kluivert af, terwijl laatstgenoemde lange tijd voorop lag in de peilingen.

"De prijs werd eerder alleen gewonnen door aanvallers en middenvelders, dus ik ben erg trots dat ik de eerste verdediger ben die de award krijgt. Dat maakt het nog specialer voor mij", vervolgt De Ligt, die in Rafael van der Vaart een voorganger heeft. Hij won de eerste editie in 2003 en nu heeft de voormalig Ajacied in De Ligt eindelijk een opvolger en het kan maar zo dat de winnaar van 2018 net zulke grote clubs gaat dienen als zijn voorganger in het verleden deed bij Real Madrid en Tottenham Hotspur.

De Ligt is nu echter niet bezig met een transfer, onthult hij. "Het is een paar dagen voor de winterstop. We zijn nog steeds actief in drie competities en mijn focus ligt volledig op Ajax. Op dit punt in een seizoen mogen we niet gehinderd worden door andere dingen, vooral als captain van dit glorieuze team niet. Aan het einde van het seizoen zal ik evalueren of het tijd is om een stap te zetten, maar dat is nu niet actueel. Ik richt me alleen op Ajax", besluit De Ligt. "En op de Golden Boy Award natuurlijk."