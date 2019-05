De Ligt meer gespannen dan voor Champions League: "Je voelt de druk"

Ajax maakt voor het sluiten van het seizoen nog kans op drie prijzen en aankomende zondag kan het eerste zilverwerk gepakt worden.

is dan in De Kuip de tegenstander in de finale van de en de Amsterdammers worden over het algemeen beschouwd als de favoriet om die wedstrijd te winnen. Wat aanvoerder Matthijs de Ligt betreft, zorgt dit voor een andere dynamiek dan tijdens de -wedstrijden die de afgelopen maanden speelde.



De manschappen van trainer Erik ten Hag rekenden in het miljardenbal achtereenvolgens af met en , terwijl afgelopen dinsdag de eerste wedstrijd in de halve finale tegen met 0-1 werd gewonnen. Deze ervaringen met grote wedstrijden leiden er echter niet toe dat De Ligt ontspannen naar de eindstrijd toeleeft: "Ik voel juist meer spanning", tekende Voetbal International op tijdens een persmoment.



"In de Champions League-wedstrijden waren we vaak de underdog. Voor je gevoel kan je dan lekkerder de wedstrijd ingaan, met minder druk. Voor dit soort wedstrijden ben ik altijd extra gefocust en extra gespannen, want je voelt de druk dat je moet winnen. Ik merk dus zeker wel een verschil nu we de favorietenrol hebben."



De bekerfinale staat precies tussen de twee wedstrijden tegen Tottenham in op het programma, maar dat betekent niet dat het treffen met Willem II door de spelers van Ajax wordt gezien als een 'tussendoortje': "Of het moeilijk is om gemotiveerd te zijn voor zondag? Helemaal niet. Wie wil er nou niet een finale spelen? De groep zit dit ook zeker niet als een tussendoortje, iets wat ik in de afgelopen dagen weleens heb gelezen. Voor veel spelers is dit de kans op een eerste prijs. Aan het begin van dit seizoen hebben we bepaalde doelen gesteld en het winnen van de landstitel en de beker zaten daar zeker bij. Iedereen is klaar voor de laatste weken."