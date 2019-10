De Ligt lacht om bizar gerucht in Italiaanse media: "Een wild verhaal"

Matthijs de Ligt begint langzaam maar zeker te wennen aan zijn nieuwe omgeving bij Juventus.

De Nederlandse centrumverdediger gaf zondagavond een strafschop weg in de topper tegen , maar stapte uiteindelijk wel met als winnaar van het veld (1-2).

De Ligt geeft maandag toe dat hij een onwennige start kende bij Juventus, na zijn zomerse komst van . De stopper werd door de plotselinge en langdurige blessure van Giorgio Chiellini razendsnel voor de leeuwen gegooid door trainer Maurizio Sarri.

Hij maakte fouten tegen onder meer (4-3 zege) en (0-0), maar begint het vertrouwen van het Italiaanse voetbalpubliek langzaam maar zeker voor zich te winnen. "De belangrijkste les die ik tot nu toe geleerd heb bij Juventus, is dat je zelfvertrouwen moet hebben", vertelt hij maandag desgevraagd aan NU.nl.

"Ik merkte in het begin aan mezelf dat ik er heel erg mee bezig was om geen fouten te maken. Dat moet je natuurlijk juist nooit doen. Zo heb ik nooit gespeeld. Daar lag de focus in de eerste weken te veel op."

De internationale pers is niet altijd mals voor De Ligt. Zo zou hij op een speciaal dieet gezet zijn door Sarri om zo op gewicht te blijven. "Haha, dat is echt een wild verhaal", reageert De Ligt op dat gerucht. "Nee, ik verbaas me er niet meer over. Soms denk ik wel van: hoezo dit nu weer?"

"Dan heb ik voor mezelf een goede wedstrijd gespeeld, maar dan is het blijkbaar toch weer niet goed genoeg. Maar goed, dat zijn ook maar meningen. Ik moet van mezelf weten wat ik goed en fout doe, en dat weet ik dondersgoed."

De Ligt geeft tot slot toe dat de blessure van Chiellini ervoor gezorgd heeft dat zijn eerste maanden bij Juventus anders zijn verlopen dan op voorhand gedacht. "Elke speler die nieuw bij de club komt, moet de tijd krijgen om zich te kunnen settelen in het team."

"Juventus had met Chiellini en Bonucci al twee geweldige verdedigers. Het idee was om mij rustig in te passen. Dat is anders gelopen. Het is uiteraard fijn dat ik speel, maar je wordt wel meteen in het diepe gegooid. Dat is voor mij een heel mooie uitdaging", besluit hij.