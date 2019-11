De Ligt: ”Laatst hebben we wat gegeten na de onderlinge wedstrijd”

Matthijs de Ligt meldde zich maandag met een beter gevoel bij Oranje dan een maand geleden.

Waar hij in zijn eerste maanden als speler van vaak bekritiseerd werd vanwege een aantal persoonlijke fouten, ging het hem de afgelopen weken op sportief gebied beter af.

Zowel in Turijn als bij het is hij zeker van een vaste basisplaats, maar in Oranje krijgt hij concurrentie van Stefan de Vrij. “Het is een mooie strijd”, aldus de ex-Ajacied.

Met een overwinning op op zak reisde De Ligt maandag af naar Zeist. Het goede gevoel overheerst. “Het is net het moment”, zegt hij tegenover de NOS.“

Ik heb toevallig een lekkere wedstrijd gespeeld tegen AC Milan en de winnende goal gemaakt in de derby tegen . Ja, dat was heel mooi. Ik was daar heel blij mee.”

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland gaat De Ligt in op de concurrentiestrijd met De Vrij. Hij vindt de strijd met de -verdediger ‘mooi’.

“Maar bij het Nederlands elftal zie ik hem meer als een vriend. Als Stefan speelt, gun ik het hem. En als ik speel, dan gunt hij het mij”, aldus De Ligt.

“Ik ben regelmatig bij hem. Laatst hebben we wat gegeten na de onderlinge wedstrijd. Het is vanuit Turijn maar een uurtje rijden naar Milaan. Ik vind het heel fijn om iemand in de buurt te hebben om Nederlands mee te spreken.”

De Vrij is op zijn beurt blij met de aanwezigheid van De Ligt in Italië. “Matthijs is bij mij langs geweest en het staat op de planning om een keer bij hem langs te gaan.“

Lees beneden verder

“Er is een mooie band tussen ons ontstaan. Het is leuk om elkaar af en toe te zien”, aldus de 27-jarige De Vrij, die tot dusver 37 interlands speelde.

Na twee gemiste eindtoernooien hoopt hij in de zomer van volgend jaar naar het EK te gaan. “Ik denk dat er momenteel een veel betere sfeer heerst dan in de afgelopen jaren.“

“Er is meer vastigheid, meer stabiliteit. Dat zie je ook terug in de resultaten. We zijn de goede weg ingeslagen."