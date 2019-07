De Ligt laat trainingskamp Ajax schieten na akkoord

De transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus komt steeds dichterbij. De verdediger gaat niet met Ajax mee op trainingskamp naar Oostenrijk.

Dat meldt De Telegraaf vrijdag. De Ligt, die al enige tijd in verband wordt gebracht met de Italiaanse kampioen, mag thuisblijven om de miljoenentransfer naar Italië af te ronden.



De Telegraaf meldt tevens dat beide clubs akkoord zijn over de vaste transfersom, die rond de zeventig miljoen euro zou liggen. Momenteel wordt het papierwerk omtrent de overgang afgerond. De Ligt tekent een vijfjarig contract in Turijn, met een jaarsalaris van twaalf miljoen euro.



belegt op korte termijn een trainingskamp in Azië en wil De Ligt hoe dan ook meenemen. Bij la Vecchia Signora leefde de hoop dat de Ajacied aankomend weekeinde zou kunnen worden gepresteerd, wat nu ook lijkt te lukken, daar de transfer in een stroomversnelling is geraakt. De international van Oranje meldde zich maandag nog gewoon bij voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar een langer verblijf in Amsterdam is dus uitgesloten.



De Ligt beschikte bij de regerend landskampioen nog over een contract tot medio 2021. De kopsterke verdediger werd in de afgelopen periode ook meermaals gelinkt aan , waar Frenkie de Jong zijn loopbaan vervolgt, en Paris Saint-Germain. Zaakwaarnemer Mino Raiola sprak met beide grootmachten, maar tot een deal leidde dat niet. Juventus lag al enige tijd in poleposition en lijkt er nu definitief in geslaagd om De Ligt aan de club te binden.