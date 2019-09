De Ligt krijgt prachtig commentaar van Buffon; media delen cijfers uit

Matthijs de Ligt kan terugkijken op een sterk optreden in de wedstrijd tussen Juventus en SPAL (2-0).

De verdediger kwam achterin nooit in de problemen en zette de aanval op die leidde tot het openingsdoelpunt. De Italiaanse media zijn positief over De Ligt en doelman Gianluigi Buffon reageert op de website van lyrisch op het optreden van zijn ploeggenoot.

"Ik zag een buitengewoon goede voetballer: voortdurend geconcentreerd en exceptioneel vanaf de eerste tot de laatste minuut", stelt de doelman. Buffon speelde zelf zijn 903e officiële wedstrijd in zijn carrière en verbrak daarmee het record van Paolo Maldini, die gedurende zijn loopbaan tot 902 optredens kwam. "Ik ben erg blij met dit record. Bovenal ben ik blij dat ik op mijn 42ste nog steeds fysiek goed in orde ben. Ik geniet nog enorm van het spel."

De Ligt krijgt van Calciomercato een 6,5 met als opmerking 'fysiek sterk en met lef'. De Corriere dello Sport komt hetzelfde cijfer en stelt dat De Ligt 'tekenen van groei' toont. Het Italiaanse Goal beloont De Ligt met een zeven. "De Nederlandse verdediger blijft zich gestaag ontwikkelingen. Hij was sterk in de één-op-één-duels en schitterde in de opbouw." Volgens het Italiaanse FOX Sports behoorde De Ligt tot de allerbeste spelers van Juventus: net als Miralem Pjanic en Cristiano Ronaldo krijgt hij een zeven. "Hij raakt steeds meer vertrouwd met het niveau van Juventus. leverde weliswaar niet zoveel problemen op, maar De Ligt was de gehele wedstrijd foutloos."

Veel aandacht is er ook voor het nieuwe aanvalsduo, bestaande uit Paulo Dybala en Ronaldo, dat voor het eerst dit seizoen voorin samenspeelde. De Argentijn bereidde twaalf minuten voor tijd de 2-0 van Ronaldo voor. Van dichtbij kopte Ronaldo raak op aangeven van Dybala.

"Als het zo doorgaat, wacht een serieuze concurrentiestrijd met Gonzalo Higuaín", voorspelt La Gazzetta dello Sport .