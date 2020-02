De Ligt krijgt meermaals hoogste cijfer: "Middag met een glimlach"

Matthijs de Ligt wordt alom bewierookt in Italië na zijn optreden tegen Fiorentina (3-0).

In defensief opzicht liet de verdediger weinig steken vallen, zo concluderen kranten en fansites, terwijl hij in de blessuretijd de laatste treffer van voor zijn rekening nam. Media die cijfers uitdelen scharen De Ligt allemaal tot de uitblinkers.

De algehele conclusie luidt dat de van overgekomen verdediger duidelijk groeit in zijn rol achterin bij Juventus, nu hij zijn basisplaats heeft heroverd door het blessureleed van concurrent Merih Demiral.

Eurosport benoemt De Ligt tot man van de wedstrijd. Zijn doelpunt was 'de perfecte prijs voor een perfect optreden', zo staat in het wedstrijdverslag. "Hij stopte Federico Chiesa meerdere malen af, steeds met enorme precisie. De Ligt is voorbestemd om te blijven groeien als speler."

Meer teams

La Gazzetta dello Sport spreekt van een 'middag met een glimlach' voor de Nederlander. "Mede doordat hij het gevaar afhield, hield Juventus eindelijk weer de nul. Scherp in de dekking, nauwkeurig als hij steun verleent aan zijn ploeggenoten en gevaarlijk bij vrije trappen. Na een ongelukkige periode is het duidelijk te zien dat De Ligt groeit."

De Ligt was zondagmiddag de meest zuivere passer van Juventus, zo stipt de Corriere dello Sport aan. Uit cijfers van de krant blijkt dat 95,2 procent van de passes van de Oranje-international aankwam, waarmee hij het iets beter deed dan Alex Sandro (94,8) en Adrien Rabiot (94,3).

Zelf is De Ligt vooral blij met zijn doelpunt, vertelt hij aan DAZN. "Het is heel fijn om voor het eerst in dit stadion te scoren, nadat ik al scoorde in een uitwedstrijd (0-1 bij , red.). Ik wil absoluut beter worden. Ik ben blij met de treffer, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Dit is het antwoord dat we moesten geven na de nederlaag tegen ."

Goal deelt een 7 uit aan De Ligt, hetzelfde cijfer als Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci en Adrien Rabiot ontvangen van de voetbalwebsite. Alleen Cristiano Ronaldo wordt beter beoordeeld, met een 7,5. De Portugees verzorgde de eerste doelpunten van Juventus. "Niet groots, maar op bepalende momenten is hij er altijd klaar voor", doelt men op de twee benutte strafschoppen.

"Hij staat op negentien competitiedoelpunten voor Juventus. Zijn totaal voor Juventus: vijftig doelpunten. Monsterlijk." Calciomercato vindt De Ligt, samen met Rabiot, Douglas Costa en Ronaldo, de beste man op het veld. Allen worden beoordeeld met een zeven.

"Dominant bij iedere hoge bal. Een maand rust en zijn terugkeer aan de rechterkant van het centrale duo blijken de ingrediënten te zijn geweest voor zijn terugkeer op hoog niveau. Zijn doelpunt is de juiste beloning." Fanplatform JuveNews kiest zelfs voor een 7,5: het hoogste cijfer van alle spelers.

Fantamagazine doet hetzelfde. "Een fraaie, nieuwe test voor de Nederlander, die zich langzaam opwerkt bij Juventus en geleidelijk aan de verdediging naar zijn hand zet. Hij wist Federico Chiesa aan banden te leggen en kwam zelf tot scoren", zo schrijft men bij JuveNews.

Fantamagazine, een online voetbalmagazine, stelt dat De Ligt 'altijd in beweging is, op fantastische wijze, en altijd precies' is. "Het doelpunt vormde de kroon op zijn perfecte optreden."

Lees beneden verder

Volgens de Italiaanse tak van FOX Sports waren er drie uitblinkers, die allen een zeven hebben: Ronaldo, Szczesny en De Ligt. "Hij groeit duidelijk in zijn spel", luidt de conclusie over de ex-Ajacied. "Hij krijgt steeds meer vetrouwen en heeft meer persoonlijkheid. Hij maakte geen fouten en had in fysieke duels met Patrick Cutrone altijd de bovenhand", analyseert men.

Tot slot beloont fansite TuttoJuve zowel De Ligt als Ronaldo met een 7,5. "Ronaldo besliste de wedstrijd met een dubbelslag, maar een ingreep van De Ligt bij Dusan Vlahovic, bij een stand van 1-0, was ook heel scherp. Samen met zijn ploeggenoten zorgde De Ligt ervoor dat zowel Chiesa en Cutrone ongevaarlijk bleven.”

Het moment waaraan de website refereert vond plaats kort na de invalbeurt van Vlahovic in de tweede helft. was dreigend in het strafschopgebied en de Serviër haalde de trekker over, maar De Ligt wiep zich met succes voor het schot.