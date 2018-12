De Ligt krijgt lachers op de hand tijdens voetbalgala

Matthijs de Ligt mocht maandagavond de Golden Boy Award in ontvangst genomen op het gala van Tuttosport in Turijn. Het Ajax-talent is zeer trots.

"Het is prachtig om als verdediger deze prestigieuze prijs te winnen", reageerde de 19-jarige aanvoerder van Ajax. "Ik ben blij om de eerste te zijn die dat lukt." De presentator van het gala vroeg De Ligt vervolgens naar een mogelijke transfer naar Juventus. De Ligt benadrukte niet bezig te zijn met de transfermarkt. "Italië is een prachtig voetballand, maar ik richt me volledig op het heden. Ik denk niet aan een vertrek bij Ajax en ik denk niet aan mogelijke competities waar ik heen zou kunnen gaan."



Bij Juventus zou hij evenwel een van zijn voorbeelden tegenkomen. "Cristiano Ronaldo is een inspiratie voor me. Hij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging bij Juventus en ik haal veel inspiratie uit zijn toewijding voor het voetbal", aldus De Ligt. De vraag of hij liever met Lionel Messi of Ronaldo zou spelen, ontweek hij echter vakkundig. "Ik speel liever met Hakim Ziyech bij Ajax", grapte hij ten overstaan van het publiek.



Vervolgens kreeg De Ligt een aantal videoboodschappen van zijn ploeggenoten te zien. "Een fantastische prestatie. Je bent een geweldige speler, die op weg is naar een prachtige carrière", zei Lasse Schöne, geciteerd door Voetbal International . "Een ongelooflijk moment, ik ben erg blij voor je", aldus doelman André Onana. Verdediger Maximilian Wöber vulde aan: "Erg verdiend. Blijf zo doorgaan. Ik denk dat je ooit de beste verdediger ter wereld wordt."



Ook Van der Vaart, de laatste Nederlander die werd verkozen tot het grootste talent van Europa, toonde zich lyrisch over de ontwikkeling die De Ligt meemaakt. "Gefeliciteerd met deze fantastische prijs, dik verdiend", zei de gestopte middenvelder. "Het is een extra compliment dat je de eerste verdediger bent die hem wint. Dat zegt veel over jouw talent en kwaliteiten. Blijf zo doorgaan en dan hebben we bij Oranje een echte topverdediger erbij."



In gesprek met Ajax TV spreekt trainer Erik ten Hag zijn trots uit over de prijs van zijn pupil. "Fantastisch, het is een heel prestigieuze prijs", weet hij. "Als je in dat rijtje komt is het prachtig en een heel mooi eerbetoon. Het is een heel jonge speler, maar hij heeft al een ongelooflijke weg afgelegd." Dat De Ligt de eerste verdediger is die de bokaal wint, is volgens Ten Hag een teken van zijn kwaliteit. "Vaak zijn het aanvallers die in het blikveld zijn. Het duidt zijn ongelooflijke talent."



Hoewel De Ligt de geruchten uit de weg ging, meldde Sky Italia maandagavond nog dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola eerder op de dag een gesprek heeft gevoerd met directeurs van Juventus. Een contractverlenging van Moise Kean was 'het grootste thema', maar ze zouden ook hebben gesproken over een mogelijke terugkeer van Paul Pogba en over De Ligt. De mandekker van Ajax heeft een verbintenis tot medio 2021 in Amsterdam.