De Ligt kiest Benfica als moeilijkste tegenstander: "'Hoe raar dat ook klinkt"

Ajax vervolgt de titelstrijd zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior (18.30 uur).

Na het 1-1 gelijkspel in de kwartfinale van de tegen , wacht nu de confrontatie met de degradatiekandidaat uit Rotterdam. De Amsterdammers staan in punten gelijk met en dus wordt de strijd om het kampioenschap mogelijk beslist op basis van doelsaldo. Aanvoerder Matthijs de Ligt beseft dan ook als geen ander dat ieder doelpunt van grote waarde kan zijn.

wil de punten zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA houden en doet dat het liefst met een grote uitslag. Voor De Ligt en zijn ploeggenoten is dat geen reden om dingen anders te doen dan normaal. "Het gaat tegen niet alleen om winnen, maar voor ons verandert dat weinig. We willen altijd veel goals maken en dat lukt meestal aardig", legt de negentienjarige verdediger uit in gesprek met NUsport . De Ligt zegt niet toe te zijn aan rust, ondanks dat het treffen met Excelsior al drie dagen na de wedstrijd tegen Juventus volgt. "Ik speel het liefst zoveel mogelijk wedstrijden. Daar voel ik me goed bij."



Ajax strijdt nog altijd mee op alle fronten en de ploeg van trainer Erik ten Hag speelde dit seizoen dan ook al een groot aantal wedstrijden. Volgens De Ligt was het thuisduel met la Vecchia Signora het bewijs dat de Amsterdammers nog altijd fris en in vorm zijn. "Ik denk dat we trots mogen zijn. We hebben aardig wat kansen gecreëerd tegen een topploeg als Juventus, alleen is het resultaat niet top. Maar het is wel beter dan in de thuiswedstrijd tegen en toen hebben we het gered." Ajax verloor in de achtste finales thuis met 1-2 van de Koninklijke en won vervolgens met 1-4 in het Santiago Bernabéu.



De koploper van de nam het in de Champions League op tegen Europese grootmachten als , Real Madrid en Juventus. Toch kiest De Ligt een andere club als beste tegenstander. "De moeilijkste wedstrijden waren tegen , hoe raar dat ook klinkt. Maar misschien zijn we nu wel verder dan toen. We hebben veel jonge spelers en dan kun je snel een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Bij Juventus moeten we weer een stap zetten, maar eerst Excelsior verslaan", besluit De Ligt.