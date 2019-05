"De Ligt? Je bent gestoord als je nu een nieuwe verdediger haalt"

Jamie Carragher denkt niet dat Liverpool behoefte heeft aan de komst van Matthijs de Ligt.

De naam van de verdediger van wordt regelmatig met the Reds in verband gebracht, maar volgens Carragher is in het centrum van de achterhoede al voorzien van genoeg kwaliteit. Hij raakte in de laatste maanden van het seizoen onder de indruk van Joël Matip en vindt bovendien dat Joe Gomez meer kansen verdient van trainer Jürgen Klopp.



De twee posities centraal in de achterhoede waren de afgelopen seizoenen een pijnpunt bij Liverpool. Virgil van Dijk is onomstreden, maar spelers als Gomez, Matip en Dejan Lovren kampten de afgelopen twee seizoenen allemaal met serieus blessureleed. Afgelopen seizoen koos Klopp er enkele keren voor om Fabinho centraal in de verdediging op te stellen, al heeft hij ook de beschikking over Ki-Jana Hoever zich snel. Het zeventienjarige Nederlandse talent debuteerde in januari in de en hoopt komend seizoen ongetwijfeld op meer kansen.



Hoewel er mede door de problemen achterin wordt gespeculeerd over de mogelijke komst van een vijfde centrumverdediger, vindt Carragher niet dat daar behoefte aan is. "Matip steekt in geweldige vorm. Hij heeft fantastische dingen laten zien", vertelt de clubicoon aan The Anfield Wrap . "Drie maanden geleden dacht ik nog wel dat we en nieuwe centrumverdediger nodig hadden. Je kon niet vertrouwen op de fitheid van Dejan Lovren en Joe Gomez en Matip was de vierde keus. 'Is hij goed genoeg?' vraag je jezelf dan af. Maar als je nu een nieuwe centrumverdediger haalt, ben je gestoord."



Carragher zou alleen overwegen een nieuwe centrumverdediger te halen als Lovren vertrekt. Dat zou hij toejuichen, want in zijn optiek is de Kroaat te blessuregevoelig. "Mocht er een goed bod komen en je kunt een vervanger halen zonder meteen veel te hoeven uitgeven, dan doe je er goed aan om Lovren te verkopen. Je hebt Gomez achter de hand, die fantastisch speelde aan het begin van het seizoen, en je zou hem een kans moeten geven. Je kunt het je niet veroorloven om iemand in je selectie te hebben die alsmaar geblesseerd raakt. Met Matip en Gomez hebben we twee uitstekende partners voor big Virg (Virgil van Dijk)."