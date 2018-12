"De Ligt is in zijn gedrag een voorbeeldspeler voor onze jeugdspelers"

Matthijs de Ligt heeft zich de laatste tijd stormachtig ontwikkeld bij Ajax en nam afgelopen maand de Golden Boy-award in ontvangst.

Saïd Ouaali, hoofd jeudopleidingen in Amsterdam, wijst de negentienjarige verdediger aan als voorbeeld voor de academie van Ajax. "Wij willen spelers opleiden die een internationale status krijgen", zegt Ouaali op de website van zijn werkgever.

"De Ligt is daar een goed voorbeeld van. Hij laat wekelijks zien, al vanaf de jeugd, dat hij de uitdaging nationaal en internationaal aankan. Als voetballer heeft hij zich prima ontwikkeld. Daarbij is Matthijs ook een voorbeeldspeler in zijn gedrag voor onze jeugdspelers en de hele club", stelt de hoofd jeugdopleidingen van de Amsterdammers. Hij licht tevens Ryan Gravenberch uit, die dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal maakte.



"Ryan heeft een mooi jaar gehad. Hij begon het seizoen bij de Onder-17 en werd als B-junior doorgeschoven naar de hogere elftallen. De weerstand op zowel nationaal als internationaal niveau was bij de Onder-17 en de Onder-19 niet voldoende. Dat resulteerde in het trainen met het eerste elftal en zijn debuut afgelopen september", gaat Ouaali verder. Afgelopen jaar ondertekende twaalf jeugdspelers een contract bij Ajax. "Daar zijn we heel blij mee. Die jongens blijven bij Ajax en dat is een goed teken. Het wil zeggen dat ze tevreden zijn over de opleiding."



"We blijven altijd zoeken naar talenten in de omgeving en daarbuiten. In het verleden was het regionaal, maar als wij ons landelijk of zelfs internationaal kunnen versterken, doen we dat. Het hoort bij de tijd. We vergroten ons gebied, maar dat doet iedereen", vertelt de verantwoordelijke voor de academie van Ajax, die in mei de Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding ontving. "Het is een mooie waardering die we hebben gekregen van de andere hoofdjeugdopleidingen."



"Maar ik realiseer me dat veel clubs heel goed aan het opleiden zijn. Dat zie ik aan de Eredivisie, waar veel jonge spelers debuteren in 1e elftallen. Er wordt veel geïnvesteerd in de Nederlandse jeugdopleidingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch", aldus Ouaali. "Uiteindelijk gaat het erom dat spelers na hun debuut in het eerste elftal blijven. Alle medewerkers op de Toekomst zijn druk bezig om dat te realiseren. Dan is de ontwikkeling én de Golden Boy-award van Matthijs de Ligt de absolute waardering voor de mensen hier op de Toekomst."