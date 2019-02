De Ligt is het oneens met Hans Kraay jr.: "Dan krijg je dat gezeik weer"

Ajax revancheerde zich zaterdagavond op eigen veld tegen VVV-Venlo enigszins van de 6-2 nederlaag van vorige week bij Feyenoord.

Het elftal van trainer Erik ten Hag zegevierde op eigen veld met 6-0 over de Limburgers. Matthijs de Ligt vindt dat Ajax goed heeft geantwoord op de blamage van vorige week.

"De kater van vorige week kun je nooit wegspoelen, maar ik denk dat dit wel het juiste antwoord is", vertelt de verdediger annex aanvoerder na afloop voor de camera van FOX Sports . Ajax speelde geen denderdende eerste helft, maar kon dankzij een benutte vrije trap van Hakim Ziyech toch met een minimale voorsprong aan de thee. Na rust werd de score verder opgevoerd dankzij treffers van Kasper Dolberg, Dusan Tadic, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek. De Ligt erkent dat Ajax het in de eerste 45 minuten niet eenvoudig had. "We weten van tevoren dat VVV naar Amsterdam komt om te verdedigen. Het is dan gewoon heel lastig om tegen zo'n muur te voetballen. Dan is het zaak om de bal rond te laten gaan. Ik denk dat we in het begin te veel op zoek waren naar de beslissende pass, waardoor VVV er zo nu en dan uit kon komen. Het oogt dan echter gevaarlijker dan het is."



De Ligt stelt dat er ‘genoeg is gezegd’ na het blamerende verlies van vorige week tegen Feyenoord. De jonge verdediger is echter vol vertrouwen dat Ajax de draad weer op kan pakken en wijst daarbij op de 3-0 nederlaag die men voor de winterstop leed tegen PSV. "Toen was er ook chaos, was iedereen ontevreden en moest de trainer er volgens velen uit. Daarna hebben we echter een goede serie neergezet en ik denk dat we die serie nu weer moeten neerzetten. Wij moeten onverstoorbaar blijven. We hebben vertrouwen in de groep en de trainer", vervolgt hij.



De stopper is blij met de impact die Neres en Huntelaar hadden als invallers. "Neres heeft een natuurlijk een moeilijke periode gehad, met alle geruchten rondom zijn persoon en doordat hij zijn basisplaats is verloren. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor hem, maar gelukkig kon die vandaag weer een glimp van zijn klasse laten zien. Dat hebben we ook nodig. Hij kan een wedstrijd openbreken. Hetzelfde geldt voor Klaas-Jan."



De Ligt weigert de matige vorm na winterstop tot slot te wijten aan de vele geruchten rondom de spelers van Ajax. "We hebben het hele jaar door te maken met geruchten. Het hele jaar door gaat het goed. Als het dan even wat minder gaat, wordt dat geweten aan de geruchten. Ik vind dat wat makkelijk", aldus De Ligt, die de suggestie van Hans Kraay jr. om niet meer met de media te spreken over geruchten rondom zijn toekomst in de wind slaat. "Dan kan, maar dan krijg je weer het gezeik dat Ajax niet met de media praat. Wij zijn Ajax en wij moeten de achterban ook geruststellen. Ook na een 6-2 nederlaag moet je praten. Als alles goed gaat, wil iedereen praten, maar als het minder gaat, moeten er ook jongens opstaan."