De Ligt is gelukkig: "Ik wil nog lang bij Juventus blijven"

Matthijs de Ligt kijkt met een positief gevoel terug op zijn eerste halfjaar bij Juventus.

De jongeling kende in Turijn een moeilijk begin en na een betere fase was hij de laatste duels voor de winterstop wisselspeler. Coach Maurizio Sarri koos in het centrum van de defensie namelijk voor Merih Demiral. De 20-jarige Oranje-international laat zich echter niet uit het veld slaan.

"Ik ben heel gelukkig in Turijn, ik hoop hier heel lang te blijven", vertelt De Ligt in gesprek met TV. "Ik was heel trots, want het is een grote eer als zo'n grote club als Juventus je wil hebben", zegt hij over zijn transfer van naar de Italiaanse kampioen, afgelopen zomer.

"Ik heb Juve altijd al een mooie club gevonden en nu ben ik blij en trots dat ik dit shirt mag dragen. Ik voel dat ik iedere dag beter word. Ik train met de beste spelers ter wereld", gaat De Ligt verder. "Leonardo Bonucci en ik begrijpen elkaar heel goed en we vullen elkaar goed aan. Ik weet wat hij kan en andersom."

De oud-speler van Ajax kijkt uit naar 2020. "Het belangrijkste is dat je altijd wil leren en wil groeien om een betere speler te worden. "Ik wil zoveel mogelijk prijzen pakken en we willen onze doelstellingen behalen. Als je voor Juventus speelt, moet je altijd proberen om alles te winnen."

Matthijs de Ligt speelde in de eerste seizoenshelft bijna 1100 minuten in de , verdeeld over dertien duels. Hij scoorde één keer, in de gewonnen stadsderby tegen (0-1). In de kwam de verdediger vier volledige wedstrijden in actie.

Juventus, dat zondag zonder De Ligt naast de Italiaanse Super Cup greep, hervat de competitie op maandag 6 januari tegen Cagliari (thuis). Na zeventien speelronden staat de Oude Dame in punten gelijk met koploper , dat wel een beter doelsaldo heeft.