"De Ligt is een Rembrandt, hij verandert voor mijn ogen in een Nachtwacht"

Matthijs de Ligt kende een enigszins tegenvallende start van zijn avontuur bij Juventus.

De centrumverdediger was zelfs enige tijd zijn plaats kwijt in de verdediging van La Vecchia Signora. De laatste weken beschikt De Ligt echter weer over een basisplaats, mede door de zware blessure van Merih Demiral.

Zaakwaarnemer heeft altijd vertrouwen gehouden in de Oranje-international, die hij op een bijzondere manier omschrijft. Volgens Raiola is De Ligt een heel andere speler dan Paul Pogba, die op zakelijk gebied ook door hem wordt bijgestaan.

"Paul Pogba is als een Basquiat-schilderij. Jean-Paul Basquiat was een bijzonder expressieve artiest, een beetje rebels, net zoals Paul", vertelt Raiola in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Meer teams

"Wat De Ligt betreft: Hij is als een Rembrandt, dat bewijst hij met zijn meest recente prestaties. Hij verandert voor mijn ogen in een ware Nachtwacht."

Raiola snapt niet waarom De Ligt regelmatig zo kritisch wordt benaderd. "Ik hoorde verhalen dat hij het heel moeilijk zou hebben bij , maar ik zie Matthijs alleen maar groeien."

Lees beneden verder

De uitgesproken zaakwaarnemer snapt heel goed waarom De Ligt aanpassingsproblemen had in Turijn. "Het is zijn eerste buitenlandse club, met een andere cultuur. Terwijl hij alleen maar de situatie bij gewend was."

In de optiek van Raiola moet men De Ligt zien als een 'olietanker'. "Je kunt van hem niet verwachten dat zijn loopbaan plotseling een enorme wending neemt."

"Hij boekt constant progressie en is, als hij eenmaal zijn bestemming heeft bepaald, niet meer te stoppen." De Ligt bereidt zich met Juventus voor op het uitduel met Hellas Verona van zaterdag.