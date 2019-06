"De Ligt is Ajax' eerste topverdediger sinds Jaap Stam"

Jimmy Floyd Hasselbaink verwacht veel van het Nederlands elftal, dat donderdag in de Nations League tegen Engeland speelt.

De oud-international, die 23 keer voor Oranje uitkwam, denkt dat veel internationals aan het begin staan van een mooie carrière. "Nederland is nooit bang geweest om jonge spelers een kans te geven. In dat opzicht hebben ze het heel goed gedaan en we kunnen eindelijk weer zeggen dat Oranje een mooie toekomst tegemoet gaat", zei Hasselbaink in gesprek met Goal.



"Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Kenny Tete, Stefan de Vrij... Een meerderheid van de spelers moet nog zijn volledige potentieel bereiken. Het beste moet nog komen en ik denk dat ze het Engeland in de heel lastig gaan maken."



Hasselbaink is met name onder de indruk van De Jong en De Ligt. "De Jong gaat naar . Hij is een exceptioneel talent en goed met de bal. In de en ook in eigen land was hij dit seizoen fantastisch voor . De Ligt speelt al wat langer op een hoog niveau. Hij is de eerste echte topverdediger bij Ajax sinds Jaap Stam."



De voormalige spits van onder meer Leeds United en hoopt dat ook De Ligt een mooie club vindt. "Het lijkt erop dat hij De Jong volgt naar Barcelona. Dat zou een uitstekende stap zijn." Oranje speelt donderdagavond in Guimarães tegen The Three Lions. De winnaar strijdt zondag in Porto tegen Portugal om de toernooiwinst, de verliezer ontmoet Zwitserland in de troostfinale.

Goal sprak Jimmy Floyd Hasselbaink tijdens StreetGames op Stamford Bridge, een evenement van Coca-Cola voor het goede doel.