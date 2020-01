De Ligt: "Ik probeer zijn geheimen te stelen om mezelf te verbeteren"

Matthijs de Ligt had zondagavond andermaal een basisplaats bij Juventus.

De Oranje-international liet in het met 2-1 gewonnen duel met een uitstekende indruk achter en toont zich na afloop in gesprek met Sky Italia tevreden over zijn eerste maanden in Italiaanse dienst.

De Ligt laat zich tevens lovend uit over Cristiano Ronaldo, die tegen Parma twee doelpunten voor zijn rekening nam. "Ik ben blij met mijn eerste maanden bij . Ik denk dat ik enorm gegroeid ben sinds mijn komst en ik hoop dat ik alleen maar vaker aan spelen kan toekomen."

"Het was vandaag belangrijk dat we zouden winnen en ik ben blij dat we daarin geslaagd zijn", stelt De Ligt. Hij vormde tegen Parma het centrale duo met Leonardo Bonucci en speelde rechts in het hart van de defensie.

"Op rechts voel ik me meer op mijn gemak, het is mijn natuurlijke positie. Ik kan mezelf daarentegen ook wel aanpassen als ik op links moet spelen."

"Het is fantastisch om samen te spelen met Ronaldo, hij weet zich altijd perfect voor te bereiden en is daardoor optimaal klaar voor een wedstrijd. Hij is de sterkste van allemaal. Ik probeer zijn geheimen te stelen om mezelf te verbeteren", zegt De Ligt over Ronaldo.

De Portugese aanvaller kan ook op lof rekenen van zijn trainer Maurizio Sarri. "Je hebt een speler van wereldklasse in je selectie. Zo nu en dan kan hij een probleem veroorzaken, maar hij kan er tegelijkertijd honderd oplossen. Daar moet je mee omgaan en zorgen dat je met zijn karakter kan werken."

"Over het algemeen doen we het goed dit seizoen. We hadden kansen om de wedstrijd hier op slot te gooien en dat hebben we niet gedaan, dus het is logisch dat Parma op het einde gevaarlijk werd. De wedstrijd lag immers nog open", zegt Sarri tegenover Sky Italia. "We kunnen de wedstrijd beter lezen, vooral in de slotfase."

"Ik houd er niet van dat we de bal rondspelen op eigen helft. Tegen mijn spelers zeg ik dat ik liever uit een counter een doelpunt incasseer dan dat we tien tot vijftien minuten onder druk staan. Als we een kans hebben om de wedstrijd in het slot te gooien, moeten we dat doen."

Juventus incasseerde een doelpunt vanuit een hoekschop. Andreas Cornelius tekende voor de 1-1, waarna Ronaldo la Vecchia Signora razendsnel weer op voorsprong bracht. "We hadden het verdedigen van standaardsituaties beter onder de knie, maar kregen nu weer een doelpunt tegen uit een hoekschop."

"Parma is een specialist op het gebied van standaardsituaties, al draait het om alert blijven. Je moet ingrijpen voordat de bal daar aankomt", stelt de oefenmeester.

Juventus heeft nu een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger , terwijl het gat met zes punten bedraagt. "Lazio heeft nu zo'n spectaculaire vorm, ik hoop dat daar ooit een einde aan komt."