De Ligt: "Ik denk dat ik eigenlijk een hele goede wedstrijd heb gespeeld"

Matthijs de Ligt beleefde donderdagavond in het Nations League-duel van Oranje met Engeland een wedstrijd van uitersten.

De verdediger stond met een blunder aan de basis van de 0-1, maar kopte vervolgens in de tweede helft de 1-1 tegen de touwen. Oranje zegevierde na de verlenging uiteindelijk met 3-1 en zodoende kan De Ligt na afloop toch tevreden terugkijken.

Toch is de verdediger van voor de camera van de NOS kritisch op zijn fout bij de 0-1 van Marcus Rashford, die in de zestien werd gevloerd door De Ligt en de strafschop die volgde uiteindelijk zelf benutte. "Ik kreeg een bal terug van De Roon en wilde het vervolgens voetballend oplossen, door de bal naar Jasper Cillessen te spelen. De bal gleed van mijn voet af, waarna ik te laat was. Het is heel stom en dat weet ik zelf ook."



"Achteraf denk ik ook: je moet de bal niet richting de goal aannemen. Het is gewoon stom, dat weet ik zelf ook. Daar baal je natuurlijk wel van, alleen het is wel zaak om weer in de wedstrijd te groeien. Ik ben heel erg streng voor mezelf. Ik weet dat het me niet mag gebeuren, maar je moet er ook niet in blijven hangen. Het is zonde dat zo'n moment toch een beetje je wedstrijd typeert", vervolgt De Ligt.



Uiteindelijk tekende De Ligt in de tweede helft met het hoofd voor de 1-1, alvorens Nederland in de verlenging wegliep bij Engeland en zich zo plaatste voor de finale van zondag, tegen Portugal. "Gelukkig kan ik het nog een beetje goed maken met de 1-1, maar mensen zullen het zich toch blijven herinneren. Ik denk dat ik eigenlijk een hele goede wedstrijd heb gespeeld, maar dat kleine momentje..."