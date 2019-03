'De Ligt heeft keuze gemaakt en parkeert voorlopig andere aanbiedingen'

Matthijs de Ligt heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Barcelona, zo schrijven Mundo Deportivo en Sport maandagochtend.

De negentienjarige verdediger is volgens de Spaanse sportkranten van plan om andere aanbiedingen naast zich neer te leggen, om te wachten op de huidige koploper van LaLiga. Voorlopig heeft Barcelona nog geen aanbod neergelegd, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit wel gaat gebeuren.

In eerste instantie zou Barcelona een blauwtje hebben gelopen bij De Ligt. De verdediger wil graag naar een club waar bij perspectief heeft op speelminuten en door de aanwezigheid van Clément Lenglet, Gerard Piqué en Samuel Umtiti zou een basisplaats voor hem niet vanzelfsprekend zijn in Catalonië. Daar kwam nog eens bovenop dat Barcelona zich in januari versterkte met Jean-Clair Todibo, die werd overgenomen van Toulouse.



Inmiddels is de mening van De Ligt veranderd en wil hij de uitdaging bij Barcelona toch aangaan, terwijl hij tevens een kans ziet om van Piqué te kunnen leren. Volgens Sport kan alleen een onweerstaanbaar miljoenenbod van een andere club hier nog verandering in brengen. Op dit moment zijn verschillende clubs concreet voor De Ligt. Sport schrijft dat Bayern München het meest serieus is momenteel, terwijl het ook aannemelijk is dat Juventus een bod gaat uitbrengen.



Mundo Deportivo stelt dat naast Bayern en Juventus ook Paris Saint-Germain en Atlético Madrid al een poging hebben ondernomen om De Ligt los te weken bij Ajax. Barcelona zou weliswaar bereid zijn om diep in de buidel te tasten voor de verdediger, maar zal geen gekke dingen doen om hem binnen te halen. De Catalanen zouden in de strijd om De Ligt gesterkt worden door de goede banden met Ajax.



Het nieuws van de Spaanse sportkranten volgt op de berichtgeving van Joep Schreuder, verslaggever van de NOS . Hij zei zondagmiddag dat er 'versnelling' was in de transfer van De Ligt en dat zijn voorkeur bij een transfer naar Barcelona lag. "Het zou vrij snel rond kunnen zijn met een bepaalde club. Juventus of Barcelona? Dat moeten we in de gaten houden. De Ligt heeft een voorkeur voor Barcelona, dat ook meer geld heeft."