De Ligt heeft geen voorkeur: "Het zijn allebei grote, technische spelers"

Matthijs de Ligt gaat woensdagavond met Ajax op jacht naar een finaleplaats in de TOTO KNVB Beker.

De aanvoerder van de Amsterdammers pakte nog geen prijs met zijn club en hoopt in de Kuip een grote stap te zetten richting de bekerwinst. In datzelfde stadion gingen De Ligt en zijn ploeggenoten vorige maand nog met 6-2 onderuit tegen Feyenoord.

"De laatste seizoenen zijn we steeds in de achtste finales gestrand. Nu kunnen we de finale halen en dan ook nog tegen Feyenoord", tekent Voetbal International tijdens een persmoment op uit de mond van De Ligt. In de competitie bleek Feyenoord eind januari veel te sterk voor Ajax. Bij de Rotterdammers stond routinier Robin van Persie in de spits. Nicolai Jörgensen kwam als invaller binnen de lijnen. De Ligt heeft geen voorkeur wat zijn directe tegenstander betreft.



"Ik moet eerlijk bekennen dat het me niet veel uitmaakt. Het zijn beiden technische spelers, ze zijn bovendien allebei groot. Het zijn eigenlijk wel dezelfde types. Jörgensen is misschien nog iets sneller, Van Persie misschien iets behendiger. Het zal ongetwijfeld een lastige kluif worden, maar ik heb geen voorkeur", zegt De Ligt over de twee Feyenoorders.



De aanvoerder van Ajax speelt woensdagavond zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Ajax. "Ik houd ze niet allemaal bij, maar ik las het vandaag, ja. Daar ben ik trots op, ik heb hier toch altijd in de jeugd gespeeld. Al moet ik de honderdste natuurlijk nog gaan spelen." Dat wordt dus de uitwedstrijd tegen Feyenoord. "Ten eerste is dit een wedstrijd waarbij we de bekerfinale kunnen halen. De laatste seizoenen zijn we steeds in de achtste finales gestrand. Nu kunnen we de finale halen en dan ook nog tegen Feyenoord."