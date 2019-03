De Ligt: "Had morgen best tegen PEC kunnen spelen"

Ajax komt dit weekend niet in actie in de Eredivisie, zodat de ploeg zich optimaal kan voorbereiden op de return tegen Real Madrid.

De Amsterdammers zouden eigenlijk thuis tegen PEC Zwolle spelen, maar dat duel is tot onvrede van de tegenstander verplaatst naar woensdagavond 13 maart. Ajax won woensdagavond met 0-3 van Feyenoord in de halve finales van de KNVB Beker. "Als we zaterdag tegen PEC Zwolle hadden moeten spelen, waren er maar twee hersteldagen. Dat is kort dag, en Real is niet een ploeg waartegen je op 80 procent kunt spelen omdat je nog moet aansterken."



"Ik vind het dus een goede beslissing van de KNVB. In andere landen gebeurt het ook dat clubs rust krijgen en dat is niet voor niets", zegt De Ligt in gesprek met NUsport. Tegen het Algemeen Dagblad vult hij aan: "Ik vind het wel fijn om in een ritme te zitten. Ik had het niet erg gevonden om morgen tegen PEC te spelen."



Terwijl Ajax dus een weekend vrij is, speelt Real Madrid zaterdag voor de tweede keer binnen een paar dagen tegen Barcelona. "Woensdag een Clásico, zaterdag een Clásico, dat is zwaar voor Real", aldus De Ligt. "Maar we weten allemaal wat voor spelers Real heeft. Grote spelers leven van een ritme met veel wedstrijden, die kunnen als geen ander snel weer top zijn. We treffen dinsdag geen Real op 50 procent."



Dat Real in eigen land wisselvallig presteert, is volgens de aanvoerder van Ajax geen voordeel. "Champions League is een heel ander verhaal bij Real, dat hebben ze de afgelopen jaren bewezen. Vorig seizoen werden ze derde in de competitie, maar waren ze in Europa wel de beste. Dat zegt veel."