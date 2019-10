De Ligt haalt schouders op: "Bij Ajax deed ik het meer, het is een fabeltje"

Matthijs de Ligt kijkt tevreden terug op het Champions League-duel van Juventus met Lokomotiv Moskou (2-1).

De Italiaanse grootmacht kwam dinsdagavond op eigen veld op achterstand tegen de Russische formatie, maar stapte dankzij twee doelpunten in de slotfase van Paulo Dybala alsnog als winnaar van het veld.

"Het was een spannende avond, maar uiteindelijk win je hier en dat is het belangrijkste", reageert De Ligt direct na afloop voor de camera van Veronica.

had het zeker niet eenvoudig tegen Lokomotiv Moskou, dat in de eerste helft op voorsprong kwam via Aleksey Miranchuk en daarna amper kansen hoefde weg te geven. In het laatste kwartier zorgde Dybala met een dubbelslag echter alsnog voor opluchting in Turijn.

"Het is een ploeg die heel ver terugplooit. Het is moeilijk om tegen zo'n tegenstander kansen te creëren", erkent De Ligt. "Als dan één zo'n klutsbal binnen valt, weet je dat het nog lastiger wordt."

"Maar als je uiteindelijk toch weet te winnen, dan weet je dat je het goed doet. Als je in de 72ste minuut nog met 0-1 achter staat, is het niet zomaar gezegd dat je hier nog wint."

De Ligt zag er niet goed uit bij de openingstreffer van Lokomotiv Moskou: hij ging het kopduel aan na een uittrap van de doelman, maar ging onder de bal door. Uiteindelijk kon Miranchuk scoren. Toch is de voormalig Ajacied content met zijn optreden van vanavond.

Lees beneden verder

"Ik denk dat ik goed gespeeld heb. Solide, stabiel. Ik heb niet veel fout gedaan, dus ik ben wel tevreden." Verslaggever Wytse van der Goot merkt tot slot op dat De Ligt in Nederland regelmatig onderwerp van gesprek is sinds zijn zomerse overstap van naar Juventus.

De Oranje-international reageert onverschillig. "Ik lees niet zoveel. Er wordt zoveel gezegd"" Met het gerucht dat De Ligt minder stabiel zou zijn, 'omdat hij in Italië zo vaak in het krachthonk zou zitten', kan hij niets.

"Minder stabiel? Ik kan vertellen dat ik bij Ajax meer in het krachthonk zat dan hier, dus dat is sowieso een fabeltje. Blijkbaar wordt dat zomaar de wereld ingegooid door de mensen. Dat mag, maar dat is niet de waarheid."