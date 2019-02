De Ligt glimlacht: "Dat PSV alsnog 2-2 maakt, is natuurlijk typerend"

Ajax verkleinde de achterstand op PSV door zondagmiddag NAC Breda te verslaan (5-0). Matthijs de Ligt zat zaterdagavond voor de tv toen PSV speelde.

"Ja, ik heb wel even gekeken. Ze maken nog de 2-2 natuurlijk, dat is typerend", reageerde hij na afloop van de wedstrijd met een glimlach bij FOX Sports . "Natuurlijk horen wij ook dat PSV puntverlies heeft geleden, maar zelf moet je ook altijd winnen. Dat is verder geen issue. Kijkend naar het doelsaldo denk ik dat we een goede slag hebben geslagen."



Ajax trad tegen de hekkensluiter in dezelfde opstelling aan als het afgelopen woensdag deed tegen Real Madrid in de Champions League. Dit betekende dat Dusan Tadic in de spits stond en David Neres de basisplaats van Kasper Dolberg overnam: "Het is altijd fijn als je in dezelfde samenstelling speelt. Ik denk dat elke speler dat wel vindt", zegt De Ligt daarover.



Dolberg kwam in de rust echter alsnog het veld in voor Lasse Schöne en wist met een fraaie hakbal al snel te scoren. Joël Veltman en Jurgen Ekkelenkamp kregen daarnaast eveneens minuten als invallers: "De wissels hebben ook een heel belangrijke taak. Vandaag heb je gezien dat Dolberg erin komt en scoort, terwijl Ekkelenkamp het ook goed deed. We hebben veel aan ze gehad", sloot De Ligt af.