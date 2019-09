"De Ligt gaf de voorkeur aan Juve, waar hij netto meer kon verdienen"

Barcelona nam in deze transferzomer Frenkie de Jong over van Ajax en het leek er lang op dat Matthijs de Ligt het voorbeeld zou volgen.

trok uiteindelijk echter aan het langste eind en ging voor een bedrag van 75 miljoen euro aan de haal met de twintigjarige verdediger. Òscar Grau, algemeen directeur van de Catalaanse grootmacht, kwam donderdagmiddag tijdens de presentatie van de beoogde begroting van de club nog een keer terug op de De Ligt-saga.

"We hebben hem een aanbieding gedaan, maar hij gaf er de voorkeur aan om naar Juventus te gaan, waar hij dankzij het Italiaanse belastingstelstel netto meer kon verdienen", laat de sportbestuurder optekenen.

Lees beneden verder

Naast De Ligt was ook Neymar in de voorbije transferzomer een belangrijk transferdoelwit voor Barça, maar net als bij de verdediger slaagde de club er ook niet in om Neymar terug te halen van Paris Saint-Germain.

Grau geeft toe dat zijn club alles op alles heeft gezet om een deal met de Fransen mogelijk te maken. "We hebben een zeer grote inspanning geleverd. De club heeft met twee aanbiedingen alles gedaan wat mogelijk was, een inclusief spelers en een zonder, maar nog steeds duurzaam."

"Het gevoel is nu echter dat zich nooit echt open heeft gesteld voor een verkoop", sluit Grau af. Neymar maakte afgelopen zaterdag zijn rentree namens les Parisiens en nam prompt het winnende doelpunt tegen Racing voor zijn rekening.