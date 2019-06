De Ligt gaat nadenken over toekomst: "Daar heb ik nu genoeg tijd voor"

Matthijs de Ligt kreeg ook na de verloren wedstrijd tegen Portugal de onvermijdelijke vraag bij welke club hij vanaf komend seizoen voetbalt.

De aanvoerder van ging zondagavond met Oranje onderuit in de finale van de . In Porto was het gastland met 1-0 te sterk. Het was voor De Ligt het einde van een onvergetelijk seizoen, waarin hij de dubbel pakte met Ajax en de halve finales van de speelde.



Zijn toekomst is nog steeds onduidelijk. "Ik weet het niet", antwoordde hij op de vraag welk shirt hij komend seizoen draagt. "Ik ga nu eerst op vakantie en uitrusten, relaxen. En dan zullen we het wel zien", reageerde de 19-jarige verdediger, die de laatste weken vooral aan werd gelinkt.



"Als je uitrust, heb je genoeg tijd om na te denken, dus dat is goed." De Ligt kijkt met gemengde gevoelens terug op het avontuur in de Nations League. "Aan het begin van het seizoen hadden we niet verwacht dat we de finale zouden halen. Maar het lukte toch. En als je een finale speelt, wil je die natuurlijk winnen. Ik baal dat we hebben verloren, maar ik ben ook trots dat we zo ver zijn gekomen."