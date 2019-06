"De Ligt en Van Dijk zijn de beste centrale verdedigers ter wereld"

Marcus Rashford kijkt uit naar de ontmoeting van Engeland met Nederland in de Final Four van de Nations League.

De aanvaller van krijgt donderdag zeer waarschijnlijk te maken met Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Laatstgenoemde kent Rashford van de competitiewedstrijden tegen , terwijl De Ligt al in verband is gebracht met een transfer richting the Mancunians .



"De Ligt en Van Dijk zijn waarschijnlijk de beste centrale verdedigers van de wereld op dit moment", laat Rashford woensdag optekenen in de Engelse media. "We weten hoe ze verdedigen. Ze zitten er graag kort op en staan dan graag achter je. We moeten ervoor zorgen dat zij met hun gezicht naar het eigen doel spelen. Daar hebben we de spelers voor. Als we dat kunnen doen, kunnen we voor problemen zorgen."



De Engels international stond in maart 2018 voor het laatst tegenover het . the Three Lions wonnen destijds met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA. Rashford graaft in zijn geheugen. "Beide ploegen gaven elkaar weinig toe. Zij waren toen duidelijk aan het vernieuwen. Dit keer zal het allemaal heel anders zijn, maar wij lopen niet weg voor de uitdaging. We willen graag tegen de beste landen ter wereld spelen en ze uiteindelijk verslaan."



Rashford is op de hoogte van de kwaliteiten van Oranje en van één speler in het bijzonder. "Ik denk dat ze veel balbezit zullen hebben, maar ze hebben tevens het vermogen om diep te spelen. Neem Georginio Wijnaldum. Bij Liverpool gaat hij vaak diep, maakt hij doelpunten en brengt hij ploeggenoten in stelling. We moeten er dus voor zorgen dat hij niet in zijn spel komt."



De onder Louis van Gaal doorgebroken aanvaller roemt de spirit in de selectie van de Oranje-opponent. "Wedstrijden met Engeland voelen echt als thuiskomen. Een beetje zoals bij Manchester United, waar ik ook door het vuur ga voor mijn medespelers. Hier is dat ook het geval. Het maakt niet uit of iemand voor of Liverpool speelt. We hebben allemaal dezelfde ambitie. Dat maakt deze groep spelers zo bijzonder", aldus Rashford.